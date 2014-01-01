На підході – революційні рішення у різних сферах. Зокрема, вже вдалося виробити першу партію безвуглецевої сталі, тестується прототип бетонної дороги, здатної заряджати електроавтомобілі на ходу, а у світлі високих цін на вуглецеві викиди актуальності набирає широкомасштабне впровадження технології промислового вловлювання та зберігання вуглецю.



Поширення надій щодо "блакитного" та "зеленого" водню як альтернативи природному газу стимулюють відповідні науково-технічні дослідження.



Все більше уваги привертають природні екосистеми (ліси, болота, луки) як поглиначі вуглекислого газу з атмосфери та передумова збереження біорізноманіття. А заклики міжнародних організацій до виведення вугілля з економічного обігу задля запобігання зміні клімату спричинюють занепокоєння для працівників цілих галузей, жителів вугільних міст та регіонів щодо їхньої подальшої долі.



Очевидно, що настільки масштабні економічні трансформації мають відобразитися і в побуті. Варто згадати хоча б зростаючу популярність електромобілів та планів Європейської комісії вивести з економічного обігу автомобілі з двигуном внутрішнього згорання до 2035 року, оподаткування викидів парникових газів від морського та авіатранспорту, ідеї швейцарських урядовців щодо персонального обліку вуглецевого сліду.



Україна ж у кліматичному контексті демонструє досить різноспрямовані кроки.



З одного боку, в процесі затвердження Другого національно визначеного внеску урядовці закликають до скорочення викидів парникових газів, а з іншого – бачення щодо фінансування цих намірів є досить обмеженим.



У 2021 році держава має кризову ситуацію в секторі розвитку відновлюваної енергетики, яка є передумовою процесів декарбонізації. Порушення державних зобов'язань перед іноземними інвесторами у джерела відновлюваної енергії та відсутність прозорості та передбачуваності регулювання цього сектора спричиняють репутаційні ризики для держави та відтік інвестицій.



Водночас вітчизняний бізнес активно реагує на анонсований СВАМ, вже прораховує можливі збитки та шукає шляхи їх скорочення.



З початку цього року було запущено процеси моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Це у перспективі кількох років має закласти фундамент для національної системи торгівлі викидами.



