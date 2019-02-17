Універсальної формули партнерства не існує. Країни, які хочуть більше наблизитися до ЄС, мають таку можливість – відповідно до їхніх амбіцій та взятого ними темпу.

Санкції та ракети уві сні та наяву: чого варто чекати Україні після Мюнхенської конференції США, на відміну від Європи, і надалі роблять наголос на санкціях – але з порядку денного знято ідею тиску на компанії з ЄС, здатного зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Неготовність до безвізу: як реагувати на порушення прав наших громадян на кордоні Ігнорування іноземними урядами прав українських громадян, пошук у кожному туристі порушника імміграційних правил ставлять під сумнів доцільність збереження безвізу з цими країнами.

Китай, а не Росія: приховані причини виходу США із ядерної угоди з Москвою Але в той час як Росія та Штати доводять винуватість одне одного, лишається малопомітною роль іншої світової сили – ключового "винуватця" зміни ядерного світового порядку...

Дві альтернативи для ЄС: які наслідки матиме дипломатичний скандал між Францією та Італією Відносини Рима та Парижа значно погіршилися від початку каденції італійського "жовто-зеленого" уряду. Які наслідки матиме сенсаційне відкликання з Італії французького посла?

На вибори без Європи: що сказали і про що забули шість лідерів президентських перегонів У програмах жодного з кандидатів-лідерів немає згадки про виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Схожа ситуація у сфері НАТО – п’ять кандидатів з шістки лідерів просто оминули її...

На краю ракетної прірви: як НАТО й Україна діятимуть у світі без ядерної угоди з РФ НАТО почало готуватися до світу без ядерної угоди з Росією. Розрив угоди знижує бар'єр для використання ядерної зброї – і Альянс має бути готовим до нової реальності.

Як Лукашенко, але євроінтегратор: якого президента хочуть українці Лише 9,4% українців готові віддати свій голос за політика, який припинить євроінтеграцію. Натомість з'явився новий ризик: єврооптиміст і євроскептик по-українськи – це часом одна і та ж людина.

Вірменія після революції: що змінила перемога Нікола Пашиняна Надмірна залежність Вірменії від РФ, особливо у сфері безпеки, залишається одним із ключових викликів для нового уряду. Вирішити це завдання Єреван намагається, розвиваючи співпрацю з Китаєм.

Nord Stream-2 під контролем: чому рішення ЄС не означає поразки України Так, ми ще не можемо говорити про остаточну перемогу України. Політика ЄС щодо російського "потоку" лише набуває обрисів. Але останні зміни означають, що наша позиція стає сильнішою...

Італійське паливо балканського конфлікту: як президент ЄП посягнув на землі Хорватії та Словенії До територіальних суперечок на Балканах раптом приєдналася Італія. Заяву голови Європарламенту Антоніо Таяні у Хорватії та Словенії сприйняли як зазіхання на їхню територію.