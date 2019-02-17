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17:16
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Універсальної формули партнерства не існує. Країни, які хочуть більше наблизитися до ЄС, мають таку можливість – відповідно до їхніх амбіцій та взятого ними темпу.
18 лютого 2019 — Маргот Вальстрьом, Яцек Чапутович, Томаш Петршичек, міністри закордонних справ
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Санкції та ракети уві сні та наяву: чого варто чекати Україні після Мюнхенської конференції
США, на відміну від Європи, і надалі роблять наголос на санкціях – але з порядку денного знято ідею тиску на компанії з ЄС, здатного зупинити будівництво "Північного потоку-2".
18 лютого 2019 —
Сергій Сидоренко
, Європейська правда, Мюнхен-Київ
Неготовність до безвізу: як реагувати на порушення прав наших громадян на кордоні
Ігнорування іноземними урядами прав українських громадян, пошук у кожному туристі порушника імміграційних правил ставлять під сумнів доцільність збереження безвізу з цими країнами.
17 лютого 2019 —
Сергій Кислиця
, заступник глави МЗС
Китай, а не Росія: приховані причини виходу США із ядерної угоди з Москвою
Але в той час як Росія та Штати доводять винуватість одне одного, лишається малопомітною роль іншої світової сили – ключового "винуватця" зміни ядерного світового порядку...
15 лютого 2019 —
Сергій Сидоренко
, Європейська правда, з Мюнхена
Дві альтернативи для ЄС: які наслідки матиме дипломатичний скандал між Францією та Італією
Відносини Рима та Парижа значно погіршилися від початку каденції італійського "жовто-зеленого" уряду. Які наслідки матиме сенсаційне відкликання з Італії французького посла?
15 лютого 2019 —
Вікторія Вдовиченко
, для Європейської правди
На вибори без Європи: що сказали і про що забули шість лідерів президентських перегонів
У програмах жодного з кандидатів-лідерів немає згадки про виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Схожа ситуація у сфері НАТО – п’ять кандидатів з шістки лідерів просто оминули її...
8 лютого 2019 —
Анатолій Марциновський
, Європейська правда
На краю ракетної прірви: як НАТО й Україна діятимуть у світі без ядерної угоди з РФ
НАТО почало готуватися до світу без ядерної угоди з Росією. Розрив угоди знижує бар'єр для використання ядерної зброї – і Альянс має бути готовим до нової реальності.
14 лютого 2019 —
Денис Свириденков
, Європейська правда, з Брюсселя
Як Лукашенко, але євроінтегратор: якого президента хочуть українці
Лише 9,4% українців готові віддати свій голос за політика, який припинить євроінтеграцію. Натомість з'явився новий ризик: єврооптиміст і євроскептик по-українськи – це часом одна і та ж людина.
14 лютого 2019 —
Сергій Солодкий
, Центр "Нова Європа"
Вірменія після революції: що змінила перемога Нікола Пашиняна
Надмірна залежність Вірменії від РФ, особливо у сфері безпеки, залишається одним із ключових викликів для нового уряду. Вирішити це завдання Єреван намагається, розвиваючи співпрацю з Китаєм.
14 лютого 2019 —
Річард Гірагосян
, "Українська призма"
Nord Stream-2 під контролем: чому рішення ЄС не означає поразки України
Так, ми ще не можемо говорити про остаточну перемогу України. Політика ЄС щодо російського "потоку" лише набуває обрисів. Але останні зміни означають, що наша позиція стає сильнішою...
13 лютого 2019 —
Олена Зеркаль
, заступниця міністра закордонних справ
Італійське паливо балканського конфлікту: як президент ЄП посягнув на землі Хорватії та Словенії
До територіальних суперечок на Балканах раптом приєдналася Італія. Заяву голови Європарламенту Антоніо Таяні у Хорватії та Словенії сприйняли як зазіхання на їхню територію.
13 лютого 2019 —
Наталя Іщенко
, для Європейської правди
Ядерне доміно: нова гонка озброєнь очима аналітиків Мюнхенської безпекової конференції
Настільки песимістичних прогнозів Мюнхенський звіт не давав уже давно. Останні події здатні спровокувати "ефект доміно поширення ядерної зброї", йдеться у документі...
12 лютого 2019 —
Сергій Сидоренко
, Європейська правда
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Nord Stream-2 під контролем: чому рішення ЄС не означає поразки України
Так, ми ще не можемо говорити про остаточну перемогу України. Політика ЄС щодо російського "потоку" лише набуває обрисів. Але останні зміни означають, що наша позиція стає сильнішою...
13 лютого 2019 —
Олена Зеркаль
, заступниця міністра закордонних справ
Ядерне доміно: нова гонка озброєнь очима аналітиків Мюнхенської безпекової конференції
Настільки песимістичних прогнозів Мюнхенський звіт не давав уже давно. Останні події здатні спровокувати "ефект доміно поширення ядерної зброї", йдеться у документі...
12 лютого 2019 —
Сергій Сидоренко
, Європейська правда
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Посли Франції та Німеччини: Ми багато разів питали, чим замінити "Мінськ" – відповіді немає
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"Даю гарантію, від нас не буде нападу РФ на Україну": інтерв'ю лідера невизнаного Придністров'я
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Неготовність до безвізу: як реагувати на порушення прав наших громадян на кордоні
Ігнорування іноземними урядами прав українських громадян, пошук у кожному туристі порушника імміграційних правил ставлять під сумнів доцільність збереження безвізу з цими країнами.
Сергій Кислиця
заступник міністра закордонних справ