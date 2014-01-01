Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

Україна вперше бере участь у СОР26 у форматі синергії бізнесу та влади, організовуючи українську панель на великій спільній сцені кліматичного саміту.
Український захід відбудеться 1 листопада перед президентською програмою СОР26, на якій плануються виступи світових лідерів. Панель розпочнеться о 8:45 за Гринвічем. Подивитися її онлайн можна буде, зареєструвавшись за цим посиланням
на сайті Chatham House.
"Україна 2030: шлях до зеленої трансформації" відбудеться у вигляді діалогу за попередньої участі президента України Володимира Зеленського, який представить кліматичний порядок денний країни і те, яким чином буде формуватися її "зелене" майбутнє.
Після виступу президента відбудеться панельна дискусія за модерування Королівського інституту міжнародних відносин Чатем Хаус (Chatham House) за участю представників уряду України, Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA), компаній ДТЕК та МХП.
Зважаючи на важливість цього заходу для України, варто детальніше розглянути позицію нашої держави, зокрема, порівняти очікування від саміту української влади та бізнесу.