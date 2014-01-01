Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

Бізнес в цілому підтримує анонсовані урядом плани.



Проте робить уточнення: досягти цих скорочень ми повинні з врахуванням подальшого розвитку та якісної трансформації існуючих систем нашої енергетичної та продовольчої безпеки.



"Курс українського бізнесу сьогодні повністю відповідає "зеленому" порядку денному, заявленому на саміті G7 у червні 2021 року. Ми, як асоціація, що представляє інтереси українських експортерів, є майданчиком для створення спільних рішень бізнесу та уряду, показуємо готовність допомогти у створенні національних програм галузевої трансформації зеленої угоди, що призведе до сталого розвитку бізнесу та громадянського суспільства. І ці процеси вже запустились. Недавно Україна подала до ООН стратегію трансформації продовольчих систем, що включає кліматичні аспекти та представляє бачення green deal smart в українському агросекторі. Цей документ трансформації продсистем був ініційований та великою мірою розроблений командою UBTA із залученням широкого кола національних та міжнародних експертів. І це лише перші кроки", – розповів Дмитро Лось, голова правління UBTA.



За його словами, для того щоб нарощувати темпи та не стояти осторонь інших країн у своєму прагненні прийти до кліматичної нейтральності, нам потрібно відчувати реальну взаємопідтримку з боку усіх зацікавлених сторін: уряду, бізнесу та громадськості.



Такі кроки назустріч з боку українського бізнесу вже є.



"ДТЕК став на шлях трансформації, що відповідає ціннісному запиту з боку суспільства. Процес декарбонізації відіграє важливу роль у ESG-стратегії компанії. Наше прагнення – досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. В практичному сенсі для ДТЕК це означає трансформацію з високовуглецевого в екологічний, ефективний і технологічний бізнес. На цьому шляху ДТЕК активно інвестує у відновлювані джерела енергії, цифрові мережі, системи накопичення енергії, інновації та нові технології", – зазначив Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК.

