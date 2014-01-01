Врятувати планету: що готова робити Україна, щоб зупинити кліматичні зміни

Найближчими днями світ дізнається про успіхи та невдачі саміту у Глазго.
Про підписані декларації (зокрема, декларацію про захист лісів підписало 105 країн, а про скорочення викидів метану – вже 90 країн) та про питання, які ще доведеться узгоджувати на нових самітах.
Проте вже зараз можна говорити про принципово важливий результат цього саміту – він довів, що питання клімату не є завданням окремих країн чи урядів, воно стосується і урядів, і суспільства, і бізнесу всіх країн світу.
Від їхньої співпраці й залежатиме досягнення надзвичайно амбітної мети – зниження викидів та гальмування глобального потепління.