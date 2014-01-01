Врятувати планету: що готова робити Україна, щоб зупинити кліматичні зміни

В ситуації, коли світ фактично розділився на тих, хто турбується про клімат, та тих, хто обережно ставиться до декарбонізації через економічні та соціальні наслідки, Україна обрала шлях відповідальності.



На саміт у Глазго українська делегація прибула на чолі з президентом Володимиром Зеленським, який, серед іншого, поставив питання екологічних наслідків ситуації в Криму та на Донбасі.



«Щоб подолати глобальне потепління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра. Домовленості нічого не варті, якщо для когось це просто слова – і щодо екологічних угод, і тих, що не стосуються довкілля.



У 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані. Планета отримала дві екобомби у центрі Європи: окуповані Крим і частину нашого українського Донбасу», – заявив президент.



Він нагадав, що Крим з його унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Росії, а на окупованих частинах Донбасу нині – затоплені шахти, деградація ґрунту та брак питної води.



«Це спільна загроза для усього світу», – резюмував Володимир Зеленський.



Україна також була активною й у питанні змін до Паризької угоди.



«Досі Україна не проявляла достатньо активності у питанні зміни клімату. Але тепер настав час її збільшувати. Ми вже приступили до розробки програм декарбонізації для кожної з галузей української економіки», – заявила під час презентації бачення України в досягненні цілей сталого розвитку віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

