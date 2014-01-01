Світ домовився зупинити зміни клімату. Чи готова до цього Україна?

Але красномовним є те, що в цьому році майже щомісяця газети приголомшують заявами інвесторів, які мають разом 14, 34, 41, 46, 100 трильйонів доларів – про вимоги розробити чіткі показники «зелених» проєктів. А глобальний вуглецевий ринок на сьогодні оцінюється у 100 млрд доларів, національні моделі вже запущені в ЄС, Китаї, Ізраїлі тощо. Важливо сказати, що у Глазго досягли – вперше за п'ять років перемовин – домовленостей щодо механізмів добровільного вуглецевого ринку, і він скоро запрацює.
У рішеннях СОР26 також наголошується на необхідності втілення заходів щодо адаптації до зміни клімату.
Це те, що багато організацій та бізнесів вже роблять: аграрії все більше запроваджують зрошення замість очікування природних опадів, змінюють час посівів, більше вкладаються у захист рослин від шкідників, бо їхня кількість та різноманіття зростають; національні енергетичні системи вимушено перемикаються на інші, ніж гідро-, джерела енергії з причини маловоддя. Ми не завжди навіть знаємо, що інтуїтивно підлаштовуємося. Але приклад країн з розвиненими економіками показує, що для обґрунтованої адаптації потрібні науково доказові прогнозування та моделювання, серйозні секторальні управлінські рішення, виділення бюджетів. Українському бізнесу слід звернути увагу на обґрунтовані підходи до адаптації до зміни клімату.
На СОР26 було оприлюднено чимало ініціатив, до яких долучилися уряди країн та бізнес. Ось кілька з них, до яких приєдналась і Україна:
- 105 країн приєдналися до глобальної ініціативи США та ЄС щодо скорочення викидів метану на третину від рівня 2020 року до 2030 року;
- 133 країни доєдналися до Декларації про використання землі та припинення вирубки лісів до 2030 року. Уряди 28 країн проголосили про припинення знищення лісів задля ведення сільського господарства (вирощування сої, пальмової олії та какао);
- 165 учасників приєдналися до Альянсу виведення вугілля з економічного обігу.
Українська сцена у межах COP26 підтвердила готовність влади йти на діалог з бізнесом та надала можливість вітчизняним виробникам показати вже втілені напрацювання у напрямку декарбонізації. «Для зберігання та нарощування експортних позицій країни на світовому ринку усі виробники мають зайняти проактивну позицію щодо мінімізації свого впливу на довкілля шляхом зменшення викидів CO2. Це має бути свідомим, зваженим рішенням, яке матиме на меті досягнення кліматичної нейтральності країни без втрат економічних показників»,
– коментує Дмитро Лось, голова Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA).
Український другий національно визначений внесок – один із найамбітніших у світі, адже зобов'язанням зафіксовано скорочення викидів до 35% до 2030 року. Такий показник має бути досягнутий протягом наступних 10 років за допомогою модернізації енергетичних та промислових підприємств, розвитку відновлюваних джерел енергії, термомодернізації будівель, збільшення частки органічного сільського господарства та ресурсозберігаючих практик сільського господарства, електрифікації транспорту, збільшення лісистості та реформи управління лісовим фондом. Однак виконання амбітних цілей неможливе без синергії влади та бізнесу.
Саме тому українська сцена була представлена учасниками від уряду, асоціацією експортерів UBTA та представниками з боку бізнесу, що є активними ініціаторами змін кожен у своїй галузі – ДТЕК та МХП. Саме енергетика та агропромисловий комплекс здатні зробити вагомий внесок у процес декарбонізації економіки України.
Енергетичний сектор потребує швидких та ефективних рішень, а також залучення всіх учасників ринку до реалізації кроків задля енергетичної трансформації, яка сьогодні у всьому світі перейшла в активну фазу. Один з її основних технологічних компонентів – відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Тому так важливо масштабувати сонячні та вітрові енергетичні станції та оновити електричні мережі, аби досягти стратегічних цілей України на шляху декарбонізації економіки.
Однак коли ми говоримо про «зелені» технології, то йдеться не лише про вітряки й сонячні панелі. Також це стосується й інфраструктури. Згідно з System Value Approach
, ключовим компонентом інфраструктури у енергетичній трансформації є системи накопичення енергії (ESS), адже без них неможливо далі збільшувати потужності зеленої генерації.
У травні 2021 року ДТЕК відкрив нову технологію для України – встановлена промислова літій-іонна система накопичення енергії потужністю 1 МВт. А вже у вересні вона пройшла сертифікацію «Укренерго» і почала надавати допоміжні послуги оператору системи передачі. Її запуск став важливим кроком до трансформації та нового майбутнього енергетики України.
Інвестиції в розвиток ESS здатні забезпечити новий рівень енергобезпеки та є частиною економічних інтересів кожної країни. Ця інвестиція має стати частиною державної програми декарбонізації економіки.
«Розвиток української енергетики важливо синхронізувати з глобальним запитом суспільства, який визначає новий енергетичний перехід. В його основі
– потреба у чистій, ефективній, конкурентній енергетиці. Ключ до можливостей України відповідати цьому запиту – реформування галузі та інтеграція у європейський енергетичний ринок. Всім учасникам галузі необхідно об'єднати зусилля, щоб у короткостроковій перспективі не допустити найгірших сценаріїв проходження опалювального сезону, а в довгостроковій – виробити стратегію розвитку української енергетики з урахуванням глобальних кліматичних викликів»,
– наголосив Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК.
Аграрний сектор у межах заходу представляв холдинг МХП, адже компанія вже кілька років втілює у своїй діяльності унікальну модель циркулярної економіки. Ця модель передбачає підвищення рівня ефективності використання ресурсів на кожному етапі виробництва й одночасно мінімізацію впливу на довкілля.
Екологічність та дбайливе ставлення до ресурсів – це цінність, що давно знайома МХП. Холдинг започаткував втілення мети бути зеленим eco friendly бізнесом майже десять років тому. Ще у 2013 році було введено в експлуатацію комплекс з виробництва біогазу ПрАТ «Оріль-Лідер», а у 2019 році було запущено першу чергу найбільшого в Європі біогазового комплексу «Біогаз Ладижин», що є успішним прикладом співпраці приватних інвестиційних проєктів України та Німеччини. Загальна наявна енергетична потужність двох комплексів – 17,5 МВт.
Сьогодні МХП має мету виробляти відновлювані чисті енергетичні ресурси, що на 100% задовольнятимуть потреби холдингу, а також розвинути новий напрям – виробництво біометану. Амбітна мета компанії, що була озвучена зі сцени у Глазго – експорт зеленої енергетики в країни ЄС, і в найближчому майбутньому вона буде реалізована.
У 2020 році у межах Цілей сталого розвитку було затверджено намір холдингу МХП стати вуглецево нейтральним за всіма напрямами діяльності до 2030 року. Для цього холдинг ще у 2018 році почав робити заміри викидів парникових газів. За останні два роки підприємства в Україні вже показали динаміку скорочення викидів на 8,3%, а Європейський сегмент лише за останній рік скоротив викиди на 7%. Це відбулося за рахунок енергозберігаючих заходів та зменшення споживання бензину та дизельного палива. Крім того, в 2021 році МХП розпочав співпрацю з незалежною третьою стороною Alltech ECO2, яка проводить аудит існуючих викидів CO2
та надає консультації щодо потенційних можливостей їх скорочення. Майбутня амбітна ціль за цим напрямом – вуглецева акредитація в Carbon Trust.