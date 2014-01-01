Світ домовився зупинити зміни клімату. Чи готова до цього Україна?

Але ми розуміємо масштаб, наміри та мету змін, які зараз запроваджуються.



Згідно з висновками Міжнародного енергетичного агентства, якщо обов'язки щодо скорочення викидів парникових газів країн, включаючи ті, які було анонсовано на СОР26, будуть виконані, середня температура на Землі до кінця сторіччя підніметься до 1,9оC від доіндустріального рівня. Зараз середнє значення зростання температури у світі – 1,1оС, у рішенні СОР26 наголошується на тому, що мають бути докладені зусилля для стримування показника зростання температури на рівні 1,5оС.



Але для виконання цих національних зобов'язань потрібне значне фінансування.



І це – ще одне питання.



В ЄС виділено 1 трильйон євро на Європейський зелений курс – амбітну програму перебудови та «озеленення» економіки. 15 жовтня у США було підписано так званий інфраструктурний закон, на який виділено 1,2 трильйона доларів, чимала частка яких піде на розвиток залізниці, чистої енергії, електромобілів, підвищення стійкості протипаводкових дамб, ерозії та інших проявів зміни клімату.



«Зупинення глобального потепління неможливе без мобілізації всіх країн, міжнародної координації та підтримки, співпраці між урядами та бізнесом, обміну інноваціями та технологіями. Саме тому важливе значення мають спільні ініціативи, запущені на СОP26. Україна приєдналася до ключових серед них (щодо скорочення викидів метану, збереження лісів), ще до низки ми приєднаємося після закінчення внутрішньодержавних процедур.



Для делегації України, яку я мала честь очолювати, принциповим було закріпити принцип рівності країн, тобто однакове ставлення до розвинених країн та країн, які розвиваються, у питаннях кліматичної звітності. А також збереження доступу до фінансових ресурсів для країн з перехідною економікою», – розповіла у коментарі «Європейській правді» віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.



Згідно з глобальними домовленостями, багаті країни, які несуть найбільшу відповідальність за глобальну зміну клімату через індустріалізацію, мають щорічно виділяти 100 млрд доларів для країн, що розвиваються – на адаптацію до зміни клімату та перебудову на низьковуглецеву модель економіки.



Наразі є домовленість про 98 млрд доларів, які будуть доступні з 2023 року, тобто вже є затримка на три роки від попередньої домовленості.



Україна, які і інші країни з перехідною економікою, може розраховувати тільки на допомогу інституційного характеру (наприклад, розробку документів), інвесторів та власні сили.



Виглядає так, що легко не буде.



Але потенціал, звичайно, є: у перебудові екологічного податку, створенні кліматичного фонду, створенні привабливого інвестклімату, впровадженні «зелених» умов видачі кредитів та облігацій – у тому числі в державних банках.

