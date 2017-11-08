Не лузеры, но и не победители: чего достигла и что потеряла Украина за год после победы Трампа 09.11.2017 _ Алена Гетьманчук, директор Центра "Новая Европа" Ровно год назад на выборах в США победил Дональд Трамп, а бывший посол США в России Майк Макфол написал свой знаменитый твит, что "наибольшим лузером" в мире в результате голосования стала Украина. Стоит оценить, где мы есть и где мы можем быть в отношениях с Америкой Трампа.

Скрытая угроза: что может заблокировать украинский агроэкспорт 09.11.2017 _ Любовь Акуленко, Светлана Майструк, для Европейской правды Украина понемногу приобретает лояльность европейского рынка пищевой продукции. Однако, как всегда, экспорт может «зависнуть» в воздухе. ЕС может в любой момент остановить экспорт из-за несоответствия законодательства Украины в сфере контроля за кормами (укр.)

Комплекс старшего брата вместо диалога: как спасти отношения с Польшей 08.11.2017 _ Владимир Вятрович, Украинский институт национальной памяти Отсутствие диалога ставит перед Украиной вопрос: что делать с нелегальными польскими монументами? Копировать действия Польши? Но мы принципиально воздерживаемся от таких действий, ожидая отказа Варшавы от курса на конфронтацию.

Посла никто не накажет: как будет действовать МИД на волне украинско-сербского скандала 08.11.2017 _ Сергей Сидоренко, Европейская правда Для тех, кто болел за посла, есть хорошая новость: Александра Александровича не будут наказывать за его действия. В Киеве он получил полную поддержку своей позиции – и официально, и в закрытых дискуссиях. "Вызов на консультации не означает, что посла отзывают", – отметил один из собеседников...