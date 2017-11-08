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Западный фронт: как конфликт Украины с соседями становится тестом на субъектность

09.11.2017 — Евгений Магда, политолог

Осень 2017 года обернулась для Украины ухудшением отношений сразу с двумя соседними странами, что может привести к проблемам. Увеличивать количество врагов в условиях противостояния с Россией – дело недальновидное, однако и не отвечать на вызовы нельзя.

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Не лузеры, но и не победители: чего достигла и что потеряла Украина за год после победы Трампа

09.11.2017 _ Алена Гетьманчук, директор Центра "Новая Европа"

Ровно год назад на выборах в США победил Дональд Трамп, а бывший посол США в России Майк Макфол написал свой знаменитый твит, что "наибольшим лузером" в мире в результате голосования стала Украина. Стоит оценить, где мы есть и где мы можем быть в отношениях с Америкой Трампа.

Скрытая угроза: что может заблокировать украинский агроэкспорт

09.11.2017 _ Любовь Акуленко, Светлана Майструк, для Европейской правды

Украина понемногу приобретает лояльность европейского рынка пищевой продукции. Однако, как всегда, экспорт может «зависнуть» в воздухе. ЕС может в любой момент остановить экспорт из-за несоответствия законодательства Украины в сфере контроля за кормами (укр.)

Комплекс старшего брата вместо диалога: как спасти отношения с Польшей

08.11.2017 _ Владимир Вятрович, Украинский институт национальной памяти

Отсутствие диалога ставит перед Украиной вопрос: что делать с нелегальными польскими монументами? Копировать действия Польши? Но мы принципиально воздерживаемся от таких действий, ожидая отказа Варшавы от курса на конфронтацию.

Посла никто не накажет: как будет действовать МИД на волне украинско-сербского скандала

08.11.2017 _ Сергей Сидоренко, Европейская правда

Для тех, кто болел за посла, есть хорошая новость: Александра Александровича не будут наказывать за его действия. В Киеве он получил полную поддержку своей позиции – и официально, и в закрытых дискуссиях. "Вызов на консультации не означает, что посла отзывают", – отметил один из собеседников...

Новый статус Украины в НАТО: задача, ставшая реальной

07.11.2017 _ Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель

Мы не требуем "предоставления Киеву ПДЧ уже сегодня", определения "даты вступления в НАТО" и тому подобного. Членство в Альянсе не должно быть самоцелью. Но стало ли нынешнее заявление Столтенберга тем, чего ждала Украина? К сожалению, тоже нет...

Сгорела в отпуске: как сверхурочная работа запустила изменения в правительстве Британии

09.11.2017 _ Александр Мишин, Центр исследования Африки

Узнав о вызывающем поведении министра Патель, премьер Тереза Мэй приказала ей срочно прервать африканское турне, вернуться в Лондон и вызвала "на ковер". Маршрут ее авиарейса одновременно отслеживали 22 тысячи британцев... (укр.)

Интернет без рекламы сигарет: что тормозит принятие антитабачных директив ЕС

07.11.2017 _ Сергей Бобок, Status Quo

Соглашение об ассоциации предусматривает внедрение в украинское законодательство антитабачных норм ЕС. Это должно привести к полному запрету рекламы табачных изделий в интернете. И именно поэтому эти нормы до сих пор не приняты Верховной радой.

Евроинтеграция финотчетности: что изменится в работе украинских предприятий

07.11.2017 _ Мария Галелюка, MASTER:Бухгалтерия

Украина уже адаптировала закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" к нормам ЕС. Что конкретного изменилось в принципах ведения финансовой отчетности и как такие изменения повлияют на деятельность украинских предприятий? (укр.)

Несостоявшийся реванш фашистов: как словацкие выборы стали важными для всей Европы

06.11.2017 _ Марина Воротнюк, для Европейской правды

Выборы оказались неудачными для всех трех членов правящей коалиции – Smer, Словацкой национальной партии и партии венгерского меньшинства Most-Hid. Но самое главное – провал неофашистской "Народной партии – наша Словакия", чей прошлогодний успех стал шоком для страны.

Кто возглавит МИД Польши и почему звучат жесткие заявления об Украине

06.11.2017 _ Елена Бабакова, Варшава, для Европейской правды

В Варшаве говорят об изменениях в правительстве. Министр иностранных дел Витольд Ващиковский – один из первых кандидатов на вылет. Short-list кандидатов на эту должность уже составлен, поэтому стоит выяснить, как относятся к Украине главные претенденты на пост главы МИД Польши...

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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Александр Мишин, Центр исследования Африки

Сгорела в отпуске: как сверхурочная работа запустила изменения в правительстве Британии

Узнав о вызывающем поведении министра Патель, премьер Тереза Мэй приказала ей срочно прервать африканское турне, вернуться в Лондон и вызвала "на ковер". Маршрут ее авиарейса одновременно отслеживали 22 тысячи британцев... (укр.)

Владимир Вятрович, Украинский институт национальной памяти

Комплекс старшего брата вместо диалога: как спасти отношения с Польшей

Отсутствие диалога ставит перед Украиной вопрос: что делать с нелегальными польскими монументами? Копировать действия Польши? Но мы принципиально воздерживаемся от таких действий, ожидая отказа Варшавы от курса на конфронтацию.



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