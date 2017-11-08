Осень 2017 года обернулась для Украины ухудшением отношений сразу с двумя соседними странами, что может привести к проблемам. Увеличивать количество врагов в условиях противостояния с Россией – дело недальновидное, однако и не отвечать на вызовы нельзя.
Ровно год назад на выборах в США победил Дональд Трамп, а бывший посол США в России Майк Макфол написал свой знаменитый твит, что "наибольшим лузером" в мире в результате голосования стала Украина. Стоит оценить, где мы есть и где мы можем быть в отношениях с Америкой Трампа.
Украина понемногу приобретает лояльность европейского рынка пищевой продукции. Однако, как всегда, экспорт может «зависнуть» в воздухе. ЕС может в любой момент остановить экспорт из-за несоответствия законодательства Украины в сфере контроля за кормами (укр.)
Отсутствие диалога ставит перед Украиной вопрос: что делать с нелегальными польскими монументами? Копировать действия Польши? Но мы принципиально воздерживаемся от таких действий, ожидая отказа Варшавы от курса на конфронтацию.
Для тех, кто болел за посла, есть хорошая новость: Александра Александровича не будут наказывать за его действия. В Киеве он получил полную поддержку своей позиции – и официально, и в закрытых дискуссиях. "Вызов на консультации не означает, что посла отзывают", – отметил один из собеседников...
Мы не требуем "предоставления Киеву ПДЧ уже сегодня", определения "даты вступления в НАТО" и тому подобного. Членство в Альянсе не должно быть самоцелью. Но стало ли нынешнее заявление Столтенберга тем, чего ждала Украина? К сожалению, тоже нет...
Узнав о вызывающем поведении министра Патель, премьер Тереза Мэй приказала ей срочно прервать африканское турне, вернуться в Лондон и вызвала "на ковер". Маршрут ее авиарейса одновременно отслеживали 22 тысячи британцев... (укр.)
Соглашение об ассоциации предусматривает внедрение в украинское законодательство антитабачных норм ЕС. Это должно привести к полному запрету рекламы табачных изделий в интернете. И именно поэтому эти нормы до сих пор не приняты Верховной радой.
Украина уже адаптировала закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" к нормам ЕС. Что конкретного изменилось в принципах ведения финансовой отчетности и как такие изменения повлияют на деятельность украинских предприятий? (укр.)
Выборы оказались неудачными для всех трех членов правящей коалиции – Smer, Словацкой национальной партии и партии венгерского меньшинства Most-Hid. Но самое главное – провал неофашистской "Народной партии – наша Словакия", чей прошлогодний успех стал шоком для страны.
В Варшаве говорят об изменениях в правительстве. Министр иностранных дел Витольд Ващиковский – один из первых кандидатов на вылет. Short-list кандидатов на эту должность уже составлен, поэтому стоит выяснить, как относятся к Украине главные претенденты на пост главы МИД Польши...
Узнав о вызывающем поведении министра Патель, премьер Тереза Мэй приказала ей срочно прервать африканское турне, вернуться в Лондон и вызвала "на ковер". Маршрут ее авиарейса одновременно отслеживали 22 тысячи британцев... (укр.)
Отсутствие диалога ставит перед Украиной вопрос: что делать с нелегальными польскими монументами? Копировать действия Польши? Но мы принципиально воздерживаемся от таких действий, ожидая отказа Варшавы от курса на конфронтацию.
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