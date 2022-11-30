Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У посольстві України в Мадриді вибухнула "поштова бомба", постраждав співробітник

Середа, 30 листопада 2022, 15:33

Співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби у листі в приміщенні дипустанови.

Про це пише видання із посиланням на джерела в поліції El Independiente, повідомляє "Європейська правда"

За інформацією джерел у поліції, вибухівка була захована у конверті з листом, який отримав потерпілий працівник.

Поліція задіяла антитерористичний протокол та оточила територію, на якій розташоване посольство, за адресою Ронда Абубілла, 52, на площі Лесі Українки.

На місце події виїхали спеціалісти зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, а також інші поліцейські підрозділи.

За інформацією El Pais, постраждалий працівник посольства отримав незначні поранення і самостійно направився до лікарні.

Також повідомляється, що інцидент стався близько 13:00. Лист був на ім'я посла в Іспанії та "згорів", коли його відкрив один із працівників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія інциденти

Статті

Словаччина за крок до реваншу: чи зміниться курс Братислави на проросійський

Вже незабаром до Угорщини, яка критикує військову допомогу Україні та блокує санкції проти РФ, може долучитися ще одна країна – Словаччина.
30 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Цінова стеля для РФ: як нові обмеження ЄС вплинуть на політику Кремля

Цінова стеля для російської нафти має становити $30-40 за барель. Доцільно почати з $50 з поступовим зниженням.
30 листопада 2022 — Cвітлана Романко, Лаурі Міллівірта

"Ми говоримо про ядерну зброю, а лінія фронту нагадує Першу світову війну" 

Пекка Хаавісто: "В історії було багато війн, у яких брали участь ядерні держави – і ці ядерні держави не виходили з них переможцями".
29 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда