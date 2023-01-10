Глава МЗС Німеччини прибула до Харкова
Вівторок, 10 січня 2023, 17:30
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок прибула з неоголошеним візитом до Харкова.
Про це повідомила агенція DPA, пише "Європейська правда".
Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Під час візиту, який тримався в таємниці з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в ФРН Олексій Макеєв.
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