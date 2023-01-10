Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Німеччини прибула до Харкова

Вівторок, 10 січня 2023, 17:30

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок прибула з неоголошеним візитом до Харкова.

Про це повідомила агенція DPA, пише "Європейська правда".

Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Під час візиту, який тримався в таємниці з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в ФРН Олексій Макеєв.

Доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ

Статті

Відкриті Балкани: чому інтеграційна ініціатива Сербії розколола регіон

Проєкт "Відкриті Балкани" все частіше називають планом, спрямованим на блокування вступу до ЄС країн регіону.
10 січня 2023 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Гроші чи союзники: як ЄС поставив польську владу перед непростим вибором

У рік парламентських виборів польська влада ніяк не може дійти згоди з Єврокомісією, щоб розблокувати кошти на відновлення економіки.
10 січня 2023 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Шантаж із загрозами для України: які небезпеки несе обрання спікера Конгресу США

Обрання Кевіна Маккарті показало: ультраправі стали непропорційно впливовими, виступаючи за скорочення або навіть припинення підтримки України.
9 січня 2023 — Юрій Стасюк, для Європейської правди