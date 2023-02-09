До Києва приїхала мер Парижа

До Києва вдруге приїхала з візитом мер Парижа Анн Ідальго та подарувала столиці 10 генераторів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона повідомила на своїх сторінках, також про візит розповів мер Києва Віталій Кличко.

Анн Ідальго зазначила, що хоче таким чином підкреслити дружні зв’язки між Києвом і Парижем, що продемонстрована Україною мужність викликає повагу і Київ завжди може розраховувати на підтримку.

À Kyiv avec @Vitaliy_Klychko pour rappeler les liens d'amitié qui unissent nos deux capitales. Votre courage force le respect.



Comme depuis les premiers jours de cette guerre, Paris sera toujours aux côtés du Kyiv et du peuple ukrainien. 🇺🇦🇨🇵#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/k9D6Ooc7rp — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 9, 2023

Анн Ідальго вже виступила у залі Київради.

Віталій Кличко розповів, що подаровані генератори будуть встановлені у школах та пунктах обігріву.

Нагадаємо, перший раз Анн Ідальго приїхала до Києва у квітні 2022 року. 22 березня міська рада Парижа символічно надала Києву статус "почесного громадянина", це перший випадок присвоєння цього статусу іншому місту.