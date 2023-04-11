Болгарія не планує безкоштовну передачу Україні МіГ-29, але обговорює їх заміну

Міністерство оборони Болгарії не проводило переговорів про безкоштовну передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство BGNES.

У Міноборони Болгарії заявляють, що таке рішення призвело б до зниження обороноздатності країни, що суперечить конституції та законам Болгарії.

Однак зазначається, що на виконання ухваленого наприкінці 2022 року рішення парламенту міністерство провело успішні переговори щодо можливостей втілення так званих "трикутних угод" для заміни доступних систем озброєння відповідниками з країн союзників без втрати обороноздатності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Болгарія через посередників, ймовірно, продасть Україні велику кількість боєприпасів, що може суттєво вплинути на хід війни.

У Міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси.

Мета цього рішення полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України.

Раніше видання Euractiv з’ясувало у своєму розслідуванні, що поставки зброї в Україну на мільярди євро з Болгарії не припинилися попри офіційні заяви влади в Софії.

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