Іран ймовірно постачає РФ частину допомоги, включно з "Шахедами", через Каспійське море – CNN

Каспійське море ймовірно є одним з основних шляхів постачання з Ірану до Росії ударних безпілотників іранського виробництва та іншої підтримки, яку Тегеран надає Кремлю у зв’язку з війною проти України та західними санкціями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у великому матеріалі CNN від 26 квітня.

Журналісти поспілкувалися з експертами, які відстежують рух вантажів, та за доступними даними припускають, що саме цим шляхом може рухатися значна частка "Шахедів", пострілів до мінометів та іншої зброї, яку Росія купує в Ірану для війни проти України.

Дані про рух вантажних суден засвідчують, що вантажні кораблі на Каспії все частіше вимикають транспондери (автоматичну ідентифікаційну систему, яку прийнято тримати ввімкненою), а це дає підстави припускати, що вони мають причини для таємності.

Так, за даними Lloyd’s List Intelligence, з вересня у Каспійському морі суттєво зросла кількість суден, які приховують дані про свій рух. В основному це кораблі під російськими та іранськими прапорами, серед яких чимало суден, які за своїми технічними характеристиками придатні для перевезення вантажів військового призначення.

Найчастіше судна на Каспії вимикають автоматичну систему ідентифікації біля іранських портів Амірабад та Анзалі, а також на російській Волзі та біля порту Астрахань.

За допомогою даних з MarineTraffic, CNN відстежили шість кораблів під прапором РФ та два іранських, які, за припущеннями опитаних аналітиків, поводяться підозріло. Вони помітили певні закономіності – судна можуть прямувати з іранських портів до Астрахані, але там не здійснюють офіційний вхід у порт; деякі кораблі вимикають передачу даних на підході до Амірабаду та Астрахані, або ж загалом тривалий час рухаються з вимкненими транспондерами.

CNN також проаналізували дані Flightradar24 та з’ясували, що з травня 2022 року до березня 2023 року іранські вантажні літаки здійснили до Росії щонайменш 85 рейсів.

На думку аналітиків, хоча частину іранських "Шахедів" могли привозити у Росію літаками, морський шлях значно вигідніший, оскільки дозволяє перевезти за один раз набагато більший вантаж.

В середині травня у Білому домі повідомляли, що Іран продовжує надавати Росії ударні безпілотники для війни проти України.

Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії лише невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

За оцінками української сторони, Росія на той момент вже застосувала в Україні понад 400 дронів Shahed-136, а всього Росія нібито замовила 2400 таких безпілотників. Спочатку вони становили проблему для української протиповітряної оборони, але в останніх атаках майже всі або всі вони знищувались.