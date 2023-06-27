Rheinmetall від імені Нідерландів у 2024 році поставить Україні 14 танків Leopard 2 

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Tagesschau.

Як повідомили в Rheinmetall, сума замовлення становить "тризначну суму в мільйони євро". Відповідна домовленість також була досягнута із урядом Німеччини.

У квітні 2023 року Нідерланди та Данія вже оголосили про спільну закупівлю танків.

Перший із 14 цих бойових машин мають доставити в Україну в січні 2024 року, а інші мають надійти протягом 2024 року.

Раніше повідомлялось, що Німеччина й Польща наближаються до укладення угоди про створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої західної техніки, яку використовує Україна.

Усього Україна, за відкритими даними, отримала понад 50 танків Leopard 2 різної модифікації.