Прем’єр Бельгії: Заколот у Росії мотивує ЄС надалі підтримувати Україну

Глава бельгійського уряду Александр де Кроо заявив, що заколот "вагнерівців" у Росії мотивує ЄС продовжувати підтримувати Україну у російсько-українській війні.

Про це він сказав, прибувши на другий день саміту лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Те, що ми бачили минулих вихідних, є внутрішньою справою Росії. Це те, у що ми не втрачаємося. Але це лише може мотивувати нас продовжувати підтримку України", – заявив де Кроо.

Він запевнив, що ЄС продовжить надавати допомогу Україні.

"Ми докладемо всіх зусиль аби гарантувати, що Україна виграє цю війну. Це означає, що дискусії про безпекові гарантії повинні відбуватись тут, у ЄС, і у НАТО", – додав бельгійський прем’єр, наголосивши у цьому контексті на важливості вільнюського саміту НАТО у липні.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в Брюсселі в четвер ухвалили заяву, у якій висловили готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску.

Євросоюз також зобов’язався продовжувати працювати з іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки української "формули миру".