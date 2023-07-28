Розвідка Естонії: РФ зможе продовжувати війну в попередньому темпі ще тривалий час

Розвідцентр Сил оборони Естонії вважає, що Росія в змозі заповнити свої людські втрати в Україні за рахунок нового набору у військо, тому вона зможе продовжувати війну в попередньому темпі ще тривалий час.

Про це заявив у п'ятницю глава розвідцентру Сил оборони полковник Марго Гросберг, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За його словами, хоча у Росії не так добре йдуть справи з резервами, як в українців, вона зможе залучити додатково близько 190 000 осіб у рамках оголошеного 1 квітня набору в збройні сили.

Російське керівництво ставило перед собою мету залучити до армії 400 000 осіб, але навіть половини цієї кількості буде достатньо для заповнення понесених дотепер втрат. Гросберг зазначив, що, за оцінками Естонії, Росія від початку війни втратила від 130 000 до 140 000 військовослужбовців загиблими і тяжкопораненими.

Слід зазначити, що ці оцінки є значно нижчими за ті, які наводять, наприклад, у Міноборони Британії. На початку липня британське відомство оцінило російські втрати у 220 тисяч убитими й пораненими.

"Якщо тепер до кінця року вдасться набрати ще близько 190 000 осіб, то це дасть змогу поповнити втрати, що означає затягування війни, але водночас це дасть змогу російському політичному керівництву не оголошувати мобілізацію, як це було зроблено у вересні минулого року. За таких темпів набору можна зберігати статус-кво, як це було протягом усього цього року", – сказав Гросберг.

Раніше у п'ятницю прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив брехливі пропагандистські тези російського президента Владіміра Путіна про те, що нібито Захід "воюватиме до останнього українського солдата".