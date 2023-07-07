Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії на території вже не існуючого села Острувки на території української Волинської області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це польський прем’єр написав у Facebook.

Моравецький встановив дерев’яний хрест і помолився перед ним.

Як повідомляє Polsat News, прем’єра Польщі супроводжував один з польських нащадків мешканців села, доктор Леон Попек, який займається дослідженням Волинської трагедії.

Mateusz Morawiecki/facebook.com

Mateusz Morawiecki/facebook.com

Mateusz Morawiecki/facebook.com

Прем'єр-міністр також прибув на цвинтар, де поховані загиблі поляки. Там він поклав вінок до пам'ятника, присвяченого їхній пам'яті.

Візит Моравецького до України – не єдиний захід, запланований на п'ятницю.

У варшавській архикатедральній базиліці Святого Івана Хрестителя відбудеться богослужіння, яке відслужать католицькі та православні священнослужителі з Польщі та України.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку спільних заходів із вшанування жертв Волинської трагедії.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид.

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці: Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

Читайте також статтю: Випробування Волинню: чи витримає українсько-польське потепління перевірку історією