Уряд Швейцарії затвердив передачу Німеччині Leopard 2 з умовою не давати їх Україні

Федеральна рада (уряд Швейцарії) у середу, 22 листопада, схвалила заявку на передачу 25 основних бойових танків Leopard 2A4 німецькому виробнику, компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Про це повідомила пресслужба швейцарської Федеральної ради в середу, пише "Європейська правда".

Передача танків дозволена за умови, що вони не потраплять до України.

"Німеччина надала запевнення, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС для того, щоб закрити свої власні прогалини", – йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

У листі від 23 лютого міністр економіки Німеччини Роберт Габек і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернулись з проханням продати частину списаних основних бойових танків Leopard 2A4 назад виробнику танків, німецькій компанії Rheinmetall. Вони дали запевнення, що танки не будуть передані Україні.

На озброєнні швейцарської армії наразі перебувають 134 основні бойові танки Leopard 2A4 WE, які були модернізовані в рамках програми озброєння 2006 року.

Крім того, армія має близько дев’яти десятків бойових танків Leopard 2 A4, які були списані.

26 вересня верхня палата швейцарського парламенту схвалила списання 25 основних бойових танків Leopard за умови, що вони будуть перепродані виробнику.

Слід зазначити, що у червні уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Швейцарію, як відомо, критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету.