Посол у США розповіла, що означає для України провальне голосування щодо допомоги у Сенаті

Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала провальне голосування у Сенаті щодо про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це вона написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Маркарової, провал цього голосування не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту найближчим часом.

Дипломат нагадала, що представники Республіканської партії перед голосуванням заявляли, що не можуть підтримати законопроєкт, в якому не буде питання південного кордону США та змін в міграційній політиці.

"Що це значить для України? На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійній підтримці", – зазначила вона.

Маркарова додала, що українська сторона продовжить активну роботу.

Вона також висловила сподівання, що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік.

Нагадаємо, напередодні законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

Для винесення законопроєкту на голосування він мав отримати хоча б 60 голосів зі 100. "За" проголосувало лише 49 сенаторів.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал голосування, назвав вимоги республіканців "політичним шантажем".