Єврокомісія виплатила Україні транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Європейська комісія у середу, 24 квітня, оголосила про виділення Україні траншу у 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Про це у Twitter (X) написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

Вона назвала ці кошти життєво важливими для підтримки функціонування державної служби в Україні, в той час як країна бореться з російською агресією.

"Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Сьогодні ми виділяємо додаткові 1,5 млрд євро в рамках 50-мільярдної програми Ukraine Facility", – зазначила вона.

У березні Єврокомісія здійснила перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Подальші транші від ЄС в рамках програми Ukraine Facility будуть виділяти за умови виконання Україною плану реформ, який Єврокомісія схвалила у середині квітня.

План реформ ще мають погодити держави-члени ЄС, на це відводиться один місяць.

План визначає 69 реформ та 10 інвестицій та охоплює 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, "зелений" та цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

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