ЄС офіційно схвалив 14 пакет санкцій проти РФ, що вперше б'є по російському газу

Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Ці заходи спрямовані на важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнюють обхід санкцій ЄС.

Сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Санкцій ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн, і таким чином зменшити значні доходи, які Росія отримує від продажу та транспортування СПГ, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС. Єврокомісія буде стежити за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Вводяться обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.

Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії після понад місяця дискусій раніше минулого тижня.

Як повідомлялось, Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.

Крім того, за даними ЗМІ, уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу (СПГ) в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".