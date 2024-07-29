Пенні Пріцкер, відповідальна у США за відновлення України, йде з посади

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у вересні завершує виконання повноважень на цій посаді.

Про це вона розповіла журналістам у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пріцкер обгрунтувала своє рішення початковим терміном своїх повноважень, однак також визнала, що не працюватиме над його продовженням: "Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії і цій роботі".

Пріцкер запевнила, що і після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.

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"Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість", – заявила вона.

Пенні Пріцкер також повідомила, що за неповний рік з моменту призначення це була її шоста поїздка до України.

Нагадаємо, 14 вересня 2023 року президент США Джо Байден призначив спецпредставницю з економічного відновлення України, створивши для Пріцкер нову посаду в уряді.

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