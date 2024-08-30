Фон дер Ляєн у Празі відповіла на фейкові "мирні ініціативи" Орбана

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй першій публічній промові після перезатвердження на посаді пояснила, чому заклики Орбана про припинення бойових дій в Україні є хибними.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Урсула фон дер Ляєн, що виступила на відкритті міжнародної конференції GLOBSEC, яка уперше проводиться у Празі, підкреслила, що уперше після свого затвердження у липні президенткою ЄК на наступні п'ять років виступає з публічною промовою, і тому цей її виступ є особливо важливим. Президентка розпочала його з війни проти України як ключової події на європейському континенті.

У своїй промові фон дер Ляєн вкотре визнала помилку Західної Європи, яка тривалий час недооцінювала попередження щодо агресивної політики Путіна. "Ви так довго говорили нам про Росію… Що ж, нам треба було краще чути Центральну і Східну Європу", – зазначила вона.

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Утім, президентка ЄК, не називаючи Віктора Орбана на ім'я, жорстко розкритикувала політику його та офіційної Угорщини.

"Чи будете ви покладати на угорців вину за російське вторгнення 1956 року? Чи за вторгнення до Чехії у 1964-му?" – дорікнула вона.

Фон дер Ляєн зупинилася на так званих "мирних ініціативах" Орбана, який закликає припинити бойові дії і виступає проти постачання Україні зброї для оборони.

"Ті, хто кажуть, що вони "за мир" – насправді виступають за умиротворення агресора і за підкорення України… Дехто багато концентрується на простому припиненні бойових дій. Мир – це не просто відсутність війни. Мир – це коли війна неможлива і не потрібна", – підкреслила вона.

"Суверенітет у жодній мові не є синонімом окупації", – додала президентка ЄК.

Як відомо, одразу ж після початку угорського головування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирушив у "миротворче турне", у тому числі до Москви; у Євросоюзі відмежувалися від його дій і наголосили, що Орбан у цих поїздках представляє лише свою країну.

У зв'язку з цим наприкінці липня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС, а її позиція дратує решту країн-членів.

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