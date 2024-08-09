Британія оголосила нові санкції проти режиму Лукашенка в річницю сфальшованих виборів

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про санкції проти чотирьох фізичних та трьох юридичних осіб із Білорусі в п’ятницю, 9 серпня, з нагоди четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До британського санкційного списку потрапили керівники чотирьох білоруських виправних колоній, де незаконно утримуються політичні в’язні та активісти, та три білоруські підприємства оборонного і військово-промислового сектора, що підтримують зв’язки з Росією.

Окрім санкцій, Британія оголосила про виділення 2,5 мільйона фунтів стерлінгів "на підтримку прав людини та громадянського суспільства в Білорусі, зокрема подальше фінансування міжнародної платформи зі збору доказів порушень прав людини режимом Лукашенка.

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"Через чотири роки після жорстоких подій, свідками яких ми стали в Білорусі, нещадні репресії Лукашенка проти громадянського суспільства не демонструють жодних ознак послаблення", – прокоментував голова британського МЗС Девід Леммі.

Як вказують у британському уряді, із серпня 2020 року білоруський режим затримав понад 40 тисяч людей за сфабрикованими політичними звинуваченнями та порушив щонайменше 12 тисяч політично вмотивованих кримінальних справ.

"За даними білоруської неурядової організації "Правозахисний центр "Вясна", в Білорусі залишаються ув'язненими 1389 політичних в'язнів, серед яких правозахисники, журналісти, представники демократичної опозиції та профспілкові діячі", – ідеться в повідомленні.

Напередодні чотири роки репресій режиму Лукашенка засудили і в Європейському Союзі, нагадавши про його співучасть у незаконній загарбницькій війни Росії проти України.