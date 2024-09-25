Глава МЗС Британії назвав Путіна керівником мафіозної держави і порівняв його з рабовласником

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прямо звинуватив Владіміра Путіна в тому, що він керує "мафіозною державою", і порівняв його з рабовласником у полум'яному виступі в Радбезі ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Леммі націлився в російського лідера під час нью-йоркської зустрічі у вівторок, заявивши представнику Росії: "Ми знаємо, хто ви".

Британський міністр розкритикував поведінку Путіна під час вторгнення в Україну, згадавши часи рабовласництва, і звинуватив російський уряд у тому, що він нехтує міжнародним правом.

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"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", – сказав глава МЗС Британії.

"Пане президенте, я говорю не лише як британець, як лондонець і як міністр закордонних справ. Але я стою тут також як чорношкірий, чиї предки були вивезені в кайданах з Африки, під дулом пістолета, щоб бути поневоленими, чиї предки повстали і боролися у великому повстанні поневолених", – заявив Леммі.

"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", – наголосив він.

Виступ Леммі з'явився в той час, коли Україна продовжує інтенсивні лобістські зусилля, спрямовані на отримання дозволу на використання західних ракет великої дальності, в тому числі британських Storm Shadow, для ураження цілей в глибині Росії.

За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

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