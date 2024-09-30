Сибіга поїхав до Угорщини домовлятися з Сійярто про рух України до ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 30 вересня відвідає Будапешт з робочим візитом та проведе перемовини з угорським колегою Петером Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба МЗС України.

Сибіга їде до Будапешта 30 вересня і проведе двосторонні переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

В МЗС зазначили, що цей візит є продовженням регіонального турне Сибіги, яке він почав з Румунії невдовзі після призначення на посаду.

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"Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії", – повідомили в МЗС.

За підсумками перемовин міністри планують заяви для преси.

Раніше повідомляли, що "план перемоги", з яким президент України вирушив до США, передбачає запрошення України у НАТО і зобов'язання США щодо стабільного постачання Україні сучасної зброї.

Нагадаємо, наприкінці тижня Сійярто на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку провів переговори в Нью-Йорку з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим – як і словацький міністр Юрай Бланар.

Також Угорщина приєдналася до обговорення ініційованого Китаєм і Бразилією "плану припинення війни", попри його критику Україною як такого, що навіть не обговорювався з Києвом.

На початку піврічного головування Угорщини у ЄС прем’єр Віктор Орбан вирушив у "миротворче турне" до Москви і Китаю, чим викликав роздратування багатьох столиць Євросоюзу. ЄС дистанціювався від візитів Орбана, наголосивши, що той у цих поїздках представляє лише власну країну.