Франція обіцяє передати Україні винищувачі Mirage на початку наступного року

У Франції заявляють, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000 наступного року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Sud Ouest сказав міністр оборони Себастьєн Лекорню.

За його словами, поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.

"Вони будуть оснащені новим обладнанням: для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби", – зазначив міністр.

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Він додав, що наразі триває навчання українських пілотів і механіків.

Нагадаємо, Збройні сили Франції 20 вересня повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.

Ще у червні президент Франції Емманюель Макрон анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.