В МЗС анонсували розширення цифрових консульських послуг для українців за кордоном

Міністерство закордонних справ України готує значне розширення цифрових консульських послуг для українців за кордоном протягом 2025 року.

Як повідомили у пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що цьогоріч має повноцінно запрацювати система е-Консул, що спростить доступ до консульських послуг.

Зокрема, планують запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

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"Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби – додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль", – зазначив він.

Також протягом шести місяців у системі мають запрацювати нові сервіси для найбільш затребуваних послуг. За словами Сибіги, досвід отримання державних послуг для закордонних українців буде подібним за простотою та доступністю до досвіду користування "Дією".

В лютому у кількох країнах запровадять кур’єрську доставку закордонних паспортів у співпраці з "Новою поштою", що означає, що заявникам достатньо буде один раз відвідати дипустанову – для здачі біометрики.

З весни МЗС планує почати видачу за кордоном посвідчень водія.

У другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Нагадаємо, у грудні Кабмін затвердив документ, що додатково спрощує консульські послуги для громадян України за кордоном.

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