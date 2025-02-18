Макрон розповів про підсумки екстреного саміту у Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про свої враження від екстреного саміту у Парижі та повідомив про розмови опісля з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Макрон зазначив, що після зустрічі з лідерами європейських держав і керівництвом ЄС, яку він скликав у Парижі, мав окремі розмови з Трампом і Зеленським.

"Ми прагнемо сильного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити агресію, і це має супроводжуватися сильними, надійними безпековими гарантіями для українців. Інакше є великий ризик, що це перемир’я закінчиться так, як Мінські угоди.

Ми будемо вести роботу над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключове", – зазначив Макрон.

Він продовжив, що лідери переконані, що Європі слід більше інвестувати у свою оборону та підвищувати конкурентоздатність задля потреб сьогодення і майбутнього.

"Робота продовжиться на основі пропозицій Єврокомісії – і щодо підтримки України, і щодо розвитку та інвестицій у нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на саміті у Версалі, потрібно просто виконувати. Рішення, дії, узгодженість. І швидко", – зазначив Макрон.

Зеленський перед цим окремо розповів про "довгу розмову" з Макроном після зустрічі лідерів у Парижі.

Нагадаємо, на екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав ЄС та Британія – загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили.

Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

У вівторок у Саудівській Аравії має відбутися зустріч американської і російської делегацій.