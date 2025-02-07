ЗМІ: Путін особисто критикував гендиректора Rheinmetall, якого РФ хотіла вбити

Господар Кремля Владімір Путін на закритій зустрічі із силовиками у 2024 році особисто згадував генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, на якого пізніше намагались скоїти замах.

Про це йдеться в матеріалі порталу Focus, пише "Європейська правда".

За даними Focus у безпекових колах, ідеться про зустріч Путіна із вищим офіцерським складом армії і військової розвідки ГРУ в Ростові-на-Дону в березні 2024 року.

На цій зустрічі обговорювались поставки Києву зброї виробництва Rheinmetall і заплановане концерном будівництво заводу з виробництва боєприпасів і танкової майстерні в Україні.

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За даними джерел Focus, Путін чотири рази згадав Паппергера на імʼя, "затаврувавши його як провокатора і прихильника противника-України у війні".

Ця заява "викликала тривогу серед німецьких органів безпеки", ідеться в матеріалі, де зазначається, що гендиректору Rheinmetall збільшили охорону.

Улітку 2024 року ЗМІ вперше повідомили про зірвану спробу російських спецслужб убити генерального директора німецького збройового концерну.

У січні в НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір вбити Паппергера.

За даними Альянсу, плани Кремля були зірвані американською і німецькою розвідками і були лише частиною зусиль Росії, спрямованих на вбивство керівників оборонної промисловості по всій Європі.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.