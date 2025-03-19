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Єврокомісія представила "Білу книгу" для розбудови оборонної промисловості Європи

Новини — Середа, 19 березня 2025, 14:57 — Іванна Костіна

Європейська комісія і високий представник ЄС представили "Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Єврокомісії.

"Біла книга" формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. Як пояснила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, у "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.

"Ми робимо це, щоб не боротися у війні, а щоб підготуватися до воєн і захищати мир у Європі", – зазначила Каллас.

"Біла книга" пропонує шляхи для держав-членів до значних інвестицій в оборону, закупівлю оборонних систем і підвищення готовності європейської оборонної промисловості в довгостроковій перспективі.

"Це має важливе значення для безпеки Європи. Європа повинна інвестувати в безпеку і оборону континенту, водночас продовжуючи підтримувати Україну в її захисті від російської агресії" – наголосили в Єврокомісії.

 Для ефективного вирішення цих викликів у "Білій книзі" окреслено низку ключових напрямів дій:

  • Усунення прогалин у силах і засобах з акцентом на критично важливих силах і засобах, визначених державами-членами;
  • Підтримка європейської оборонної промисловості через сукупний попит і збільшення спільних закупівель;
  • Підтримка України шляхом збільшення військової допомоги і поглиблення інтеграції європейської та української оборонної промисловості;
  • Поглиблення загальноєвропейського оборонного ринку, в тому числі шляхом спрощення регулювання;
  • Прискорення трансформації оборони за допомогою проривних інновацій, таких як штучний інтелект і квантові технології;
  • Підвищення готовності Європи до найгірших сценаріїв шляхом покращення військової мобільності, накопичення запасів і зміцнення зовнішніх кордонів, зокрема сухопутного кордону з Росією і Білоруссю;
  • Зміцнення партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.

Нагадаємо, що на початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України Rearm Europe заявленою вартістю до 800 млрд євро.

Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

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Кая Каллас Урсула фон дер Ляєн
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