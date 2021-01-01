Створені після Революції Гідності антикорупційні органи вже стали реальним інструментом протидії корупції, яка гальмує розвиток країни та шкодить інтересам суспільства.



Якість роботи та незалежність цих інституцій є також важливим чинником євроінтеграції України, її відносин з міжнародними партнерами, отримання фінансової допомоги та політичної підтримки. Разом із тим партнери самі підтримують роботу антикорупційних органів.



Одним із інструментів Євросоюзу та Данії зокрема є Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні. «Європейська правда» спільно з EUACI підготувала цю публікацію, аби розповісти про результати роботи антикорупційної системи, її механізми та завдання кожного органу.



У цій статті зібрано разом інформацію про те, як працюють та взаємодіють НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС та АРМА.



Хочемо наголосити, що питання подолання корупції є дуже комплексним, а інфраструктура охоплює не лише антикорупційні інституції, а й діяльність розслідувальних медіа, громадянського суспільства, бізнес-спільноти і в результаті спирається на доброчесність кожного громадянина зокрема. Водночас цей процес ніколи не відбувається лінійно. Всупереч поширеному сприйняттю, антикорупційні справи не починаються зазвичай з розслідувального ЗМІ чи НАЗК і не завершуються потім у ВАКС чи АРМА. Кожна інституція має свої функції та цілі, частково вони перетинаються та співпрацюють. Справді спільний знаменник для них – сподівання українського суспільства на те, що саме завдяки антикорупційним органам запанує справедливість, покарання за корупцію стане невідворотним. У тому числі й насамперед – для «недоторканих» топ-корупціонерів з високими посадами та зв'язками.

