Не секрет, що діяльність антикорупційних інституцій викликає значний спротив в Україні з боку тих, кому вони становлять потенційну загрозу. Блокування роботи, кампанії з дискредитації, законодавчі рішення з метою обмеження можливостей органів – це далеко не повний асортимент. За таких обставин для антикорупційної системи важливими є підтримка та допомога засобів масової інформації та громадянського суспільства.
ЗМІ не лише протидіють спробам знівелювати антикорупційну систему та її зусилля, але є також постачальниками інформації про можливу корупцію. Наприклад, у липні цього року НАБУ відкрило провадження щодо необґрунтованого завищення тарифу на модернізацію мереж обленерго після сюжету Bihus.Info «RABовласники».
Подібно Центр протидії корупції звертався до Національного антикорупційного бюро з заявою
про злочин – можливе декларування недостовірної інформації першим заступником одного з міністрів. Різниця між задекларованим ним майном та його ринковими цінами склала понад 1,6 млн грн. НАБУ почало розслідування.
Спеціалізовані громадські організації також активно адвокатують законодавчі норми, що сприяють ефективній боротьбі з корупцією та забезпечують якомога ефективніше використання потенціалу антикорупційних органів.