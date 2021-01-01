Парк антикорупційного Періоду:

чого досягли НАЗК, НАБУ, САП та інші
Створені після Революції Гідності антикорупційні органи вже стали реальним інструментом протидії корупції, яка гальмує розвиток країни та шкодить інтересам суспільства.

Якість роботи та незалежність цих інституцій є також важливим чинником євроінтеграції України, її відносин з міжнародними партнерами, отримання фінансової допомоги та політичної підтримки. Разом із тим партнери самі підтримують роботу антикорупційних органів.

Одним із інструментів Євросоюзу та Данії зокрема є Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні. «Європейська правда» спільно з EUACI підготувала цю публікацію, аби розповісти про результати роботи антикорупційної системи, її механізми та завдання кожного органу.

У цій статті зібрано разом інформацію про те, як працюють та взаємодіють НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС та АРМА.

Хочемо наголосити, що питання подолання корупції є дуже комплексним, а інфраструктура охоплює не лише антикорупційні інституції, а й діяльність розслідувальних медіа, громадянського суспільства, бізнес-спільноти і в результаті спирається на доброчесність кожного громадянина зокрема. Водночас цей процес ніколи не відбувається лінійно. Всупереч поширеному сприйняттю, антикорупційні справи не починаються зазвичай з розслідувального ЗМІ чи НАЗК і не завершуються потім у ВАКС чи АРМА. Кожна інституція має свої функції та цілі, частково вони перетинаються та співпрацюють. Справді спільний знаменник для них – сподівання українського суспільства на те, що саме завдяки антикорупційним органам запанує справедливість, покарання за корупцію стане невідворотним. У тому числі й насамперед – для «недоторканих» топ-корупціонерів з високими посадами та зв'язками.
ЗМІСТ
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)
Вищий антикорупційний суд (ВАКС)
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА)
Медіа і громадський сектор
НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції
НАЗК – центральний орган виконавчої влади. У публічній уяві Агентство найбільше асоціюється зі створенням та адмініструванням Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Але водночас завданням Агентства є формування антикорупційної політики держави. Запуск його 2016 року був разючою подією. Задекларовані статки багатьох чиновників та політиків стали черговим свідченням потреби у дієвій антикорупційній системі в Україні.

Відтоді сам реєстр та НАЗК як інституція пройшли низку випробувань.

Нині агентство працює з Реєстром декларацій у межах чинного законодавства. За результатами перевірки декларацій та дотримання законодавства із запобігання корупції й фінансування партій Агентство складає протоколи, викликає осіб для надання пояснень, звертається до суду або правоохоронних органів.

Крім адміністрування реєстру декларацій НАЗК має низку інших важливих антикорупційних повноважень та завдань.


НАЗК – центральний орган виконавчої влади. У публічній уяві Агентство найбільше асоціюється зі створенням та адмініструванням Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Але водночас завданням Агентства є формування антикорупційної політики держави. Запуск його 2016 року був разючою подією. Задекларовані статки багатьох чиновників та політиків стали черговим свідченням потреби у дієвій антикорупційній системі в Україні.

Відтоді сам реєстр та НАЗК як інституція пройшли низку випробувань.

Нині агентство працює з Реєстром декларацій у межах чинного законодавства. За результатами перевірки декларацій та дотримання законодавства із запобігання корупції й фінансування партій Агентство складає протоколи, викликає осіб для надання пояснень, звертається до суду або правоохоронних органів.

Крім адміністрування реєстру декларацій НАЗК має низку інших важливих антикорупційних повноважень та завдань.
Повноваження НАЗК
  • Розробка антикорупційної стратегії, програми її реалізації та координація впровадження
  • Виявлення корупційних норм у законодавстві
  • Запобігання конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців
  • Виявлення та усунення корупціогенних ризиків у державних органах влади та органах місцевого самоврядування
  • Контроль за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій
  • Співпраця з викривачами корупції, надання їм правового захисту
  • Адміністрування:
    Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
    Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
    Єдиного державного реєстру фінансових звітів політичних партій
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАЗК
Декларацій перевірено
973
1413
Викликів для надання пояснень
1665
Протоколів складено
104
ПРИПИСІВ СКЛАДЕНО
317
антикорупційних програм ПОГОДЖЕНО
120
антикорупційних експертиз ПРОВЕДЕНО
57
Висновків до законопроєктів
15
ПеревірОК державних органів
79
Захист викривачів корупції (справ у суді)
З січня 2020 року (після перезавантаження НАЗК) станом на жовтень 2021
Як це працює
Під час перевірки декларації судді одного з райсудів НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення – декларування завідомо недостовірних відомостей на суму понад 2000 прожиткових мінімумів. Суддя у декларації не зазначив дохід у вигляді подарунка, власну квартиру та квартири, що є у власності його дітей. Загалом вказані у декларації відомості відрізняються від достовірних на суму близько 5 млн грн, за що настає кримінальна відповідальність аж до позбавлення волі на термін до 2 років. Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення НАЗК направило до Національного антикорупційного бюро.
НАЗК показує позитивну динаміку роботи після перезавантаження органу, яке стало можливим завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти та антикорупційних активістів на запит українського суспільства. Відповідно до своїх повноважень агентство розробило Національну антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки, яка була відсутня в Україні з 2018-го. Стратегія має чітко і системно задати напрямок і вдосконалити систему боротьби з корупцією, а також мінімізувати ризики в пріоритетних сферах. Системність і злагодженість дій всіх державних органів – запорука успішної боротьби з корупцією.
Вікторія Попик, антикорупційна експертка EUACI
НАБУ
Національне антикорупційне бюро УКРАЇНИ
НАБУ є правоохоронним органом. «Знешкодити та запобігти» - таке гасло бюро. Його завданням є попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень.

Бюро розпочало працювати у квітні 2015 року. У новинах про розслідування НАБУ фігурують вражаючі суми грошей, потужні державні структури та підприємства, відомі прізвища. На етапі здійснення досудового слідства НАБУ співпрацює зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, яка здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.

Підслідність НАБУ досить конкретна та стосується топ-корупції як юридичних, так і фізичних осіб.
Підслідність
  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
  • Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації
  • Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
  • Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (станом на 01.01.2021 становить 1 135 000 грн).
  • Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону
  • Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
  • Зловживання владою або службовим становищем
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАБУ
Станом на 30 червня 2021
Проваджень У роботі
879
397
Повідомлень про підозру
584
Осіб обвинувачено
Як це працює
НАБУ завершило досудове розслідування щодо заподіяння збитків на суму майже 103 млн грн ПАТ «Укрзалізниця» при закупівлі дизельного палива. 14 липня Бюро та САП відкрили матеріали слідства підозрюваним та стороні захисту для ознайомлення.

За даними слідства, на початку січня 2017 року філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» уклала з підконтрольним учасникам схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тонн дизельного палива за вигідною для філії ціною. Однак згодом керівник філії відмовився від замовлення палива за цими договорами, натомість замовив дизель у тієї ж компанії, але за іншими контрактами з більшою ціною.

Наприкінці січня 2017 року учасники корупційної схеми уклали низку додаткових угод, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива для «Укрзалізниці» на 10%.
Феномен НАБУ – багатогранний. Агентство є першим правоохоронним органом в Україні, керівництво та команду якого було відібрано шляхом прозорого, конкурентного процесу, що ґрунтується на заслугах кандидатів. Система управління заходами протидії корупції у НАБУ визнана кращою в Європі. Керівництво Бюро відмовилося прийняти хабар у розмірі 5 мільйонів доларів (готівкою!). А унікальність НАБУ полягає в стійкості до безпрецедентних атак, спрямованих на знищення органу з перших днів його діяльності.
Еляна Концевічуте, старша радниця з боротьби з корупцією EUACI
САП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
САП – це самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора України. Працює у зв'язці з НАБУ, підтримуючи у суді публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях, розслідуваних бюро. САП було створено у вересні 2015 року.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо генпрокурору та за посадою є його заступником, однак на законодавчому рівні передбачено гарантії незалежності САП від тиску. Зокрема, генпрокурор, його перший заступник та заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП чи якось інакше впливати на реалізацію їхніх повноважень.

Окрім підтримання обвинувачень у Вищому антикорупційному суді, САП має низку інших важливих функцій.
САП – це самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора України. Працює у зв'язці з НАБУ, підтримуючи у суді публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях, розслідуваних бюро. САП було створено у вересні 2015 року.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо генпрокурору та за посадою є його заступником, однак на законодавчому рівні передбачено гарантії незалежності САП від тиску. Зокрема, генпрокурор, його перший заступник та заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП чи якось інакше впливати на реалізацію їхніх повноважень.

Окрім підтримання обвинувачень у Вищому антикорупційному суді, САП має низку інших важливих функцій.
Повноваження САП
  • Здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення НАБУ оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування
  • Дотримання закону під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань
  • Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування НАБУ кримінальних правопорушень та оскарження незаконних судових рішень на стадії досудового розслідування і судового розгляду
  • Підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, розслідуваних НАБУ
  • Забезпечення в межах компетенції відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями
  • Забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження
  • Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених Законом України «Про прокуратуру» і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями
  • Здійснення у межах реалізації функцій САП міжнародного співробітництва
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ САП
Станом на жовтень 2021
Проваджень У роботі
818
356
обвинувальних актів направлено до суду
55
вироків набрали законної сили
Як це працює
У березні 2021 року прокурори САП скерували до Вищого антикорупційного суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно голови Харківського окружного адміністративного суду, викритої на передачі неправомірної вигоди. Посадовиця обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

За даними слідства, голова ХОАС вимагала від одного з суддів цього ж суду ухвалення рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. 21 вересня 2020 року, перед відповідним судовим засіданням, посадовицю у момент передачі нею неправомірної вигоди викрили детективи НАБУ спільно з CБУ та САП. Наступного дня особі повідомили про підозру.

Досудове розслідування тривало з липня 2020 року до січня 2021 року. Нині справа перебуває на розгляді у ВАКС.
САП – надважлива ланка в процесі розслідування корупційних правопорушень. Тому не дивно, що вона перебуває під постійними атаками на свою незалежність. Зокрема, вже рік як не призначено постійного керівника САП, а багатостраждальний конкурс досі не дав результату. В.о. керівника Максима Грищука умисно позбавлено статусу заступника Генерального прокурора. Це, наприклад, позбавляє САП повноваження підписувати підозри у вчиненні кримінальних правопорушень щодо суддів і народних депутатів. Забезпечення процесуальної та інституційної незалежності САП є ключовим завданням для ефективного розслідування корупційних правопорушень та притягнення винних до відповідальності.
Андрій Гнідець, антикорупційний експерт EUACI
ВАКС
Вищий антикорупційний суд
Завданням ВАКС є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад і процедур судочинства. Метою є захист суспільства й держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів.

Суд запрацював у вересні 2019 року. ВАКС складається з Суду першої інстанції та Апеляційної палати. Перша інстанція розглядає кримінальні провадження та клопотання, скарги й заяви для розгляду слідчими суддями. Апеляційна – подання про визначення підсудності, апеляційні скарги щодо рішень перших інстанцій, скарги на рішення слідчих суддів.

До складу ВАКС входять 38 суддів. Підслідність суду значною мірою подібна до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
ЗавданнямВАКСє здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад і процедур судочинства. Метою є захист суспільства й держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів.

Суд запрацював у вересні 2019 року. ВАКС складається з Суду першої інстанції та Апеляційної палати. Перша інстанція розглядає кримінальні провадження та клопотання, скарги й заяви для розгляду слідчими суддями. Апеляційна – подання про визначення підсудності, апеляційні скарги щодо рішень перших інстанцій, скарги на рішення слідчих суддів.

До складу ВАКС входять 38 суддів. Підслідність суду значною мірою подібна до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
Справи, які розглядає ВАКС
  • Розкрадання державного майна шляхом зловживання службовим становищем
  • Зловживання впливом, владою або службовим становищем
  • Нецільове використання бюджетних коштів
  • Здійснення видатків бюджету чи надання кредитів без встановлених бюджетних призначень
  • Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі та отримання службовою особою такої вигоди
  • Підкуп аудитора, нотаріуса, оцінювача тощо
  • Викрадення, пошкодження, привласнення, вимагання документів, штампів печаток тощо шляхом зловживання службовим становищем
  • Порушення встановлених правил обігу наркотиків, психотропних речовин та їхніх аналогів шляхом зловживання службовим становищем
  • Викрадення, вимагання, привласнення зброї, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів шляхом зловживання службовим становищем
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВАКС
Станом на початок жовтня 2021

(5 народних депутатів, 14 суддів, 6 адвокатів, 1 прокурор, 3 керівники державних підприємств)
    49
    Ухвалено вироків як судом першої інстанції
    58
    осіб стосуються вироки
    Як ЦЕ працює
    У жовтні 2020 року ВАКС визнав винним суддю Господарського суду Одеської області у вчиненні кримінального правопорушення і призначив йому покарання – 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Обвинуваченого позбавили права обіймати посаду судді та постійно чи тимчасово здійснювати функцію представника влади строком на 3 роки. Суд також ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію та постановив вилучити в обвинуваченого 250 тис. грн у дохід держави.

    Цього суддю обвинувачували у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в сумі майже 570 тис. грн за винесення на користь позивача судового рішення в господарській справі про стягнення страхової виплати в сумі 2,3 млн грн.
    Найпоширенішою тезою в розмовах про антикорупційні органи є закид «а де посадки?». По-перше, вони є. Інше питання, що широкій публіці їх завжди буде мало. Є 40, значить, потрібно 100, буде 100 – вимагатимуть 1000. Та здійснення правосуддя має мало спільного з олімпійським гаслом «швидше, вище, сильніше». Головне завдання ВАКС – здійснити безсторонній та справедливий розгляд матеріалів кримінальних проваджень. Практика двох років роботи Антикорупційного суду показує, що він йде правильним шляхом.
    Віктор Килимар, антикорупційний експерт EUACI
    АРМА
    Агентство з розшуку та менеджменту активів
    Повна назва цієї інституції – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

    АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Розшук активів ним здійснюється за зверненням слідчого, детектива, органів досудового розслідування, прокуратури та судів. Метою є арешт та конфіскація набутого корупційним шляхом добра чи стягнення його в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованим.

    АРМА управляє активами, у тому числі шляхом реалізації на торгах широкого асортименту арештованого майна – від зерна і одягу до дорогих «мерседесів» преміум-класу. У визначених законом випадках виконує судові рішення про конфіскацію майна, його стягнення в дохід держави. Конфіскація у корупціонерів незаконно нажитого є надзвичайно важливим елементом боротьби з хабарництвом та відповідає запитам суспільства на справедливість. Однак за весь час існування Нацагентства до органу на виконання надійшло тільки одне рішення про конфіскацію та ще кілька рішень про спецконфіскацію активів. Тому основний спосіб управління арештованим майном – передача його управителям для збереження економічної вартості.
    Основні напрямки діяльності АРМА
    Виявлення та розшук активів
    • Здійснення заходів з виявлення та розшуку активів
    • Забезпечення міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку активів
    • Участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.
    Управління активами
    • Передача активів в управління на підставі договору управління
    • Реалізація відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження
    • Звернення до суду з позовом щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, правочинів, виданих/вчинених з порушенням визначених чинним законодавством вимог та обмежень
    • Формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
    Формування державної політики
    • Розроблення проєктів законів, нормативно-правових актів, підзаконних нормативно-правових актів АРМА
    • Укладання міжвідомчих міжнародних угод про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання АРМА
    • Надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань компетенції АРМА
    РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ АРМА
    Станом на серпень 2021
    понад
    млрд грн
    ВАРТІСТь АКТИВІВ, ЯКІ передано в управління підприємцям
    1
    млн грн
    розміщено на депозитному рахунку**
    605
    близько
    чистого доходу від управління перераховано до бюджету*
    млн грн
    62
    *без урахування сплачених управителями податків
    **на які з початку року нараховано 25 млн грн у вигляді відсотків
    Як ЦЕ працює
    За клопотанням правоохоронців суд накладає арешт на низку об'єктів комерційної нерухомості та передає їх в управління АРМА. Агентство оголошує конкурс та відбирає компанію-управителя, з якою укладає договір на певний строк.

    Управитель страхує актив, відновлює деякі об'єкти, утримує їх та отримує доходи від комерційного використання нерухомого майна. Здійснені витрати він за погодженням з АРМА компенсує з отриманих від управління доходів. З них же отримує винагороду та забезпечує надходження до державного бюджету. У підсумку держава не витрачає ресурси на збереження арештованого майна до вироку суду чи скасування арешту, натомість отримує дохід від управління.
    Створивши АРМА, Україна заклала міцну основу з повернення активів. Наступними кроками мають стати затвердження Національної стратегії з повернення активів як одного з ключових стратегічних документів у цьому. Також необхідне розширення повноважень Агентства. Зокрема, визначення переліку арештованих активів, які АРМА має право продавати до рішення суду, а також впровадження планування перед арештом активів як запоруки ефективного менеджменту. Підвищивши ефективність управління активами, Україна матиме змогу отримувати більше доходів та інвестувати їх в подальшу боротьбу з корупцією та організованою злочинністю.
    Ейдан Ларкін, CEO Asset Reality, міжнародний експерт з управління та повернення активів
    Медіа і громадський сектор
    Не секрет, що діяльність антикорупційних інституцій викликає значний спротив в Україні з боку тих, кому вони становлять потенційну загрозу. Блокування роботи, кампанії з дискредитації, законодавчі рішення з метою обмеження можливостей органів – це далеко не повний асортимент. За таких обставин для антикорупційної системи важливими є підтримка та допомога засобів масової інформації та громадянського суспільства.

    ЗМІ не лише протидіють спробам знівелювати антикорупційну систему та її зусилля, але є також постачальниками інформації про можливу корупцію. Наприклад, у липні цього року НАБУ відкрило провадження щодо необґрунтованого завищення тарифу на модернізацію мереж обленерго після сюжету Bihus.Info «RABовласники».

    Подібно Центр протидії корупції звертався до Національного антикорупційного бюро з заявою про злочин – можливе декларування недостовірної інформації першим заступником одного з міністрів. Різниця між задекларованим ним майном та його ринковими цінами склала понад 1,6 млн грн. НАБУ почало розслідування.

    Спеціалізовані громадські організації також активно адвокатують законодавчі норми, що сприяють ефективній боротьбі з корупцією та забезпечують якомога ефективніше використання потенціалу антикорупційних органів.

    Не секрет, що діяльність антикорупційних інституцій викликає значний спротив в Україні з боку тих, кому вони становлять потенційну загрозу. Блокування роботи, кампанії з дискредитації, законодавчі рішення з метою обмеження можливостей органів – це далеко не повний асортимент. За таких обставин для антикорупційної системи важливими є підтримка та допомога засобів масової інформації та громадянського суспільства.

    ЗМІ не лише протидіють спробам знівелювати антикорупційну систему та її зусилля, але є також постачальниками інформації про можливу корупцію. Наприклад, у липні цього року НАБУ відкрило провадження щодо необґрунтованого завищення тарифу на модернізацію мереж обленерго після сюжету Bihus.Info «RABовласники».

    Подібно Центр протидії корупції звертався до Національного антикорупційного бюро з заявою про злочин – можливе декларування недостовірної інформації першим заступником одного з міністрів. Різниця між задекларованим ним майном та його ринковими цінами склала понад 1,6 млн грн. НАБУ почало розслідування.

    Спеціалізовані громадські організації також активно адвокатують законодавчі норми, що сприяють ефективній боротьбі з корупцією та забезпечують якомога ефективніше використання потенціалу антикорупційних органів.
    Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) – це комплексна антикорупційна програма, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. EUACI запущена у 2017 році і відтоді є найбільшою програмою технічної допомоги Україні з боку ЄС, що сприяє подоланню корупції в Україні на національному та місцевому рівнях шляхом розширення прав і можливостей громадян, громадянського суспільства, місцевих адміністрацій, бізнесу та державних установ.
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