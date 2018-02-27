Зіштовхнути лобами: як Росія "мілітаризує" етнічне питання в Україні та Центральній Європі

Саме тому, одночасно з військовими діями на сході та півдні України, останні вісім років Кремль проводить гібридні спецоперації на західних кордонах України та в Європі загалом.
Мета – не тільки оживити старі історичні рани, а зіштовхнувши сусідів лобами, підірвати європейську та євроатлантичну єдність. У випадку з Україною – посварити її з західними сусідами, а відтак загальмувати рух Києва на захід, щоб залишити нас у своїй сфері впливів.
Тож не варто дивуватися, що саме українсько-угорським та українсько-польським відносинам приділяють таку велику увагу російські медіа.
Більше того, тільки за останні кілька місяців, одночасно зі стягненням безпрецедентної кількості російських військ під кордон з Україною, Москва організувала відразу кілька гібридних спецоперацій за вже згаданими напрямками.
Приклад №1 – "польський". Під час останньої кібератаки на сайти державних органів
України в середині січня хакери намагалися замаскуватися під поляків.
Про це свідчить красномовне послання, оприлюднене за підсумками атаки трьома мовами, причому з помилками: "Це Вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".