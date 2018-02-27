Зіштовхнути лобами: як Росія "мілітаризує" етнічне питання в Україні та Центральній Європі

Попри всю абсурдність та штучність своїх аргументів, російська пропаганда, на жаль, доволі ефективно апелює до "етнічних травм" минулого, намагаючись спровокувати ланцюгову реакцію, виправдати та легітимізувати власні агресивні дії в Україні (нинішні та майбутні), посіяти хаос.

На жаль, цих травм вистачає в історії Європи. Свідченням того, що вони досі остаточно не загоєні, є хоча б результати

. Згідно з ним жителі одразу кількох європейських країн, у тому числі членів НАТО, згодні, що частина території їхніх держав-сусідів належить їм.

До прикладу, в Угорщині це 67% опитаних, у Греції – 60%, Болгарії – 58%, навіть у Польщі – 48% (в Україні – 47%, але варто зважати власне на фактор анексії Криму та окупації частини Донбасу).



Ці вражаючі, на перший погляд, цифри навряд чи шокуватимуть, якщо бодай трохи зануритися в історію кожної з цих країн. І тоді радше виникне співчуття та емпатія, аніж страх перед загрозою реваншизму чи ревізіонізму. Адже сценарій, за якого будь-яка країна-член НАТО вчинить агресію проти іншої держави, сусіда, нагадує радше нічне жахіття, ніж реальність.



Але Росія робить усе, аби якомога більше людей повірили в можливість таких сценаріїв.