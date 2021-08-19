У Москві помер німецький журналіст-спонсор підпалу спілки угорців в Ужгороді

У Москві помер німецький журналіст Міхаель Охсенрайтер, який працював консультантом депутата німецького парламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркуса Фронмаєра, а також давав вказівки щодо підпалу приміщення спілки угорців в Ужгороді в лютому 2018 року.

Про смерть Охсенрайтера повідомив журналіст німецького видання Zeit Крістіан Фукс.

"Вчора в Москві у віці 45 років помер головний редактор правого екстремістського журналу "Zuerst!" Міхаель Охсенрайтер, Він був близький до "Альтернативи для Німеччини". Його звинувачували у фінансуванні тероризму (у зв’язку з підпалом спілки угорців в Ужгороді. – Ред.)" - написав він у Twitter.

Ein einflussreicher Publizist der Neuen Rechten ist tot. Manuel #Ochsenreiter (li.) ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Der AfD-nahe Chefredakteur des rechtsextremen "Zuerst!"-Magazins starb gestern in Moskau. Er war wegen Terrorfinanzierung angeklagt: https://t.co/f9M4lAkusb pic.twitter.com/Q6vKJK7t2p — Christian Fuchs (@ChristianFuchs_) August 19, 2021

Нагадаємо, на початку 2019 року прокуратура Берліна відкрила провадження про підбурення до підпалу з обтяжливими обставинами проти німецького журналіста Мануеля Охсенрайтера. Йдеться про підпал приміщення спілки угорців в Ужгороді в лютому 2018 року.

Перед цим поляк Міхал Прокопович повідомив Краківському суду, що Охсенрайтер дав йому вказівку про напад 4 лютого 2018 року на офіс Угорської культурної асоціації в Ужгороді.

Прокопович виступав одним з трьох підозрюваних поляків, які мають зв'язки з крайньо правим рухом "Фаланга", і які постали перед судом у справі щодо підпалу спілки угорців.

Охсенрайтер працював консультантом депутата німецького парламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркуса Фронмаєра. Після скандалу Фронмаєр оголосив, що розірвав контакт зі своїм радником Охсенрайтером.

Охсенрайтер був редактором правого німецького журналу Zuerst! (Перший!), протягом останніх років часто виступав у російських державних засобах масової інформації, висловлюючи підтримку проросійським бойовикам на Донбасі.

Його також пов'язують з пошуком західних спостерігачів на "вибори" на окупованих територіях сходу України та референдум в Криму в березні 2014 року. Для цього він заснував "Німецький центр євразійських досліджень". Серед його засновників був, зокрема, і депутат від AfD Фронмаєр.