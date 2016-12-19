Три мільярди для України: Європейський інвестиційний банк виконує обіцянки

Вазіл Гудак, віце-президент ЄІБ _ Понеділок, 19 грудня 2016, 09:00

Фото УНІАН

Для багатьох українців нині – час болючих втрат.

Результати проринкових і антикорупційних реформ не є настільки очевидними для громадян, як, приміром, високі ціни на енергоносії. Однак реформи необхідні, щоби зробити Україну стабільною, процвітаючою країною.

Та сприймати втрати на цьому шляху легше, якщо ці зміни приносять також видимі переваги. До прикладу – оновлення водогону, побудованого ще за радянських часів, або коли автошляхи роблять безпечнішими, або з’являються відремонтовані лікарні, або утеплені будівлі для людей, які стали переселенцями через конфлікт в країні...

В межах загальної підтримки, яка надається Україні Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), банк ще в 2014 році запустив програму Спеціальних дій для України, щоби забезпечити 3 млрд євро на фінансування інфраструктури, на розвиток приватного сектора та боротьбу з кліматичними змінами (в останній пріоритет включають також програми енергозбереження. – ЄП).

Термін дії цієї програми спливає наприкінці цього року.

Ця допомога супроводжує Угоду про асоціацію між ЄС та вашою країною.

Кредити ЄІБ є частиною фінансової підтримки України на суму 11 млрд євро, оголошеної Європейською комісією в березні 2014 року.

В понеділок банк виконає ці зобов’язання, підписавши в Брюсселі разом з українськими офіційними особами чотири проекти (в рамках даної програми. – ЄП).

Українське керівництво зробило чимало за цей час.

Ви пройшли довгий шлях у боротьбі з корупцією, у вдосконаленні системи державного управління та державних закупівель, в питанні нормативних вимог по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також щодо капітальної перебудови фінансової регуляторної практики та Податкового кодексу.

Я маю глибоке переконання, що Україна здатна додати великий внесок до Європи. Наші проекти спрямовані на те, щоб наблизити Україну до Європи і зробити відносини взаємовигідними.

Ми не забезпечуємо загальну допомогу, а підтримуємо дуже конкретні проекти.

І ми чудово знаємо, які відчутні результати вони приносять звичайним людям.

Наприклад, ми виділили 120 млн євро для підвищення енергоефективності українських університетів. Це – добре продумані інвестиції, що надають багато переваг. Це не лише зменшить вплив на навколишнє середовище і вартість університетського навчання в одній з найбільш енергоємних країн світу, але також допоможе створити комфорт для навчання тисяч молодих українських студентів.

Знання, які вони здобудуть, згодом перетворяться на наукові дослідження і розробки, інновації та створять грунт для економічних переваг.

Україна вже зараз має хороші можливості для розвитку сектора інформаційних технологій. Я розраховую, що у майбутньому наш банк матиме проекти і в цій галузі.

Допомога ЄІБ має допомогти зупинити "відтік мізків", від якого потерпає Україна.

Інший приклад – кредит ЄІБ на 200 мільйонів євро для оновлення громадського транспорту в 20 українських містах. Йдеться про нові автобуси, трамваї і тролейбуси, які, сподіваємося, додадуть значний внесок у перехід від транспорту на паливних двигунах до електричного. Проект повинен окупитися за рахунок економії енергії, не кажучи вже про поліпшення якості життя для клієнтів, а також про позитивний вплив на навколишнє середовище.

Європейський інвестбанк йде далі, ніж комерційні банки, і не обмежується лише наданням фінансової допомоги. Його консультаційні послуги також зміцнюють спроможність щодо розробки та управління складними інвестиційними проектами на місцях.

ЄІБ є банком, що спрямовується політикою ЄС, тому його кредити мають на меті також досягнення позитивного економічного, соціального та екологічного впливу. Ми прагнемо до розвитку приватного сектора. В Україні наші інвестиції закладають основу для більшого припливу фінансів у приватний сектор, сприяючи негайному економічному зростанню.

Сподіваємося, що перші ознаки надходження цих інвестицій вже помітні. Так, минулого року товарообіг між Європою і Україною зріс на 7,5%.

Ми раді, що вже виконали своє зобов'язання перед Україною на 3 млрд євро.

Але це не кінець історії.

Ми підпишемо новий меморандум з урядом України, щоб намітити перспективи співпраці в сфері фінансування і надання технічної допомоги. Таким чином, ЄІБ буде продовжувати залишатися партнером України, сприятиме реформам і приноситиме відчутні результати для її громадян.





Автор: Вазіл Гудак,

віце-президент Європейського інвестиційного банку,

для "Європейської правди"