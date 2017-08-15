Навчання в Європі: що потрібно знати насамперед

Тамара Марценюк, для Європейської правди _ Вівторок, 15 серпня 2017, 14:22

Освіта та стажування за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу, стає дедалі популярнішою серед українських студентів та науковців.

Певні додаткові можливості надає для цього і безвізовий режим з ЄС – хоча для тривалого навчання потрібна відповідна віза, але безвіз полегшує безпосереднє знайомство з європейськими університетами та налагодження контактів.

Водночас базовою інформацією можна озброїтися і в Україні.

Насамперед, ознайомитися з класифікацією стипендійних міжнародних програм. Їх можна поділити на певні групи за різними критеріями.

Цільова аудиторія програм (апліканти). Часто в аплікаційних документах це зазначається як "eligibility".

Аудиторія ділиться на академічну, активістів, волонтерів громадянського суспільства та інших (зокрема, людей, які працюють і прагнуть підвищити кваліфікацію, тощо).

Найбільше стипендійних програм – саме для академічного середовища: студентів, аспірантів (докторантів) та викладачів, які проводять дослідження. При цьому

для студентів і викладачів часто немає вікових обмежень. Наприклад, на магістерську програму можна вступати у будь-якому віці.

Лише у певних програмах встановлено мінімальну і максимальну вікову межу (наприклад, 25-35 років). Але таких небагато.

Обираючи навчальну програму, слід визначитися з її рівнем або умовами навчання, які вона передбачає. Це може бути програма бакалаврського рівня (undergraduate level), магістерського (graduate level), аспірантського (post-graduate level чи PhD), для дослідників чи викладачів зі ступенем (post-doctorate level, post-doc).

Варто також взяти до уваги, що магістерські ступені поділяються на M. A. (Master of Art) i M. Sc. (Master of Science). Відмінність полягає у типі освіти: якщо це гуманітарні та суспільні науки, які не передбачають обрахунків, використання точних методів тощо, то ви отримаєте M. A. Здобуваючи знання у природничій та технічній сферах, матимете ступінь M. Sc.

Тривалість міжнародних стипендійних програм. Вони бувають довготривалі, середньотривалі і короткотривалі.

Мова навчання. Більшість програм є англомовними. Це і північноамериканські програми (США, Канада), і європейські.

Якщо ви добре знаєте англійську мову, то можете навчатися фактично будь-де в Європі. Лише у великих європейських країнах (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія) викладачі схильні заохочувати студентів до навчання мовою своєї країни. Хоча й такі міжнародні освітні програми поступово стають англомовними.

Приміром, скандинавські країни – суцільно англомовні, в цьому регіоні ви спокійно можете прожити без знання місцевої мови.

Проте в сучасному глобальному світі однієї лише англійської вже замало. Тому певна група стипендійних програм передбачає знання однієї чи кількох романо-германських мов (німецької, французької, італійської, іспанської) або, приміром, польської (сусідня Польща має чимало пропозицій для українців). І, звісно, якщо ви знаєте порівняно маловживану мову – як-от чеську, японську, арабську тощо – то це лише плюс на шляху до навчання чи стажування.

Країна перебування. Велику грантову підтримку надають Сполучені Штати Америки і Канада, а також країни Євросоюзу. Причому це можуть бути як програми урядів тих чи інших країн, так і окремих міжнародних фондів (наприклад, Джорджа Сороса). Окрім того, грантові програми надають країни Центрально-Східної Європи (Чехія, Словаччина, Угорщина) і колишнього СРСР (наприклад, Естонія). На міжнародний освітній ринок досить активно виходять зараз східні країни (Туреччина, Японія, Китай, Єгипет та інші).

Можливості грантодавців покрити навчання чи дослідження. Вам може надаватися повна стипендія (full scholarship, fellowship чи grant), часткова (part scholarship) або взагалі ви її не отримуватиме.

Повна стипендія покриває плату за навчання, житло, харчування, страховку, кишенькові, інколи навіть на подорож.

Сума, яку надає грант, обчислюється відповідно до мінімальних стандартів проживання у країні, до якої ви їдете.

Аплікаційні документи переважно є стандартними для усіх міжнародних програм і передбачають такі основні компоненти:

аплікаційну форму (програми поступово переходять на онлайн-форми);

резюме;

копію диплома і додатку до диплома (часто офіційно завірену чи то у відділі кадрів вашого університету, чи у нотаріуса);

завірений переклад цих документів іноземною мовою;

сертифікат про знання іноземної мови;

рекомендаційний лист чи кілька листів від викладача, наукового керівника чи працедавця;

часто окремо може бути винесений мотиваційний лист щодо даної програми, що, в принципі, є однією з основних частин аплікаційних документів.

Усі документи зазвичай заповнюються англійською мовою, яка повинна бути грамотною.

Тому доцільно готувати аплікаційні документи не в останній момент, а протягом певного часу. Якщо у вас є така можливість, дайте почитати хоча б мотиваційного листа носію мови, аби попрацювати над стилем документа і зрозумілістю.

Зауважте, ваші аплікаційні документи – це перше враження про вас, тому вони повинні бути блискучими!

Шукати навчальні програми та стипендіальні можливості можна в інтернеті.

Зокрема, ось база даних навчальних програм в Європейському Союзі. А знайти стипендію можна за цим лінком. Перелік магістерських програм варто подивитися тут.

База даних відсортує ваш запит відповідно до того, якого рівня програму ви бажаєте отримати, з якої ви країни та в якій країні хочете навчатися. Хоча слід пам’ятати: якою б хорошою не була база даних, вона не охоплює усі можливі навчальні стипендійні програми.

Варто додати, що українські вищі навчальні заклади та студенти також можуть брати участь в освітній програмі ЄС Еразмус+. Україна є в ній країною-партнером і має можливості брати участь у відповідних конкурсах у рамках Міжнародного виміру програми.

Ну й нижче – ще трохи довідкової інформації про можливості навчання та отримання стипендій у ЄС. Звісно, інформація не вичерпна.

Європейський коледж (College of Europe), Бельгія та Польща.

Представництво DAAD в Україні.

Перелік стипендійних можливостей.

Портал про навчання у Німеччині.

Портал про дослідження у Німеччині.

Загалом Німецька служба академічних обмінів фінансує такі навчальні програми (у переліку аж 20 пунктів, пропоную лише деякі):

Наукові стажування для викладачів ВНЗ і науковців

Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей

Стипендії на навчання для іноземних випускників у галузі архітектури

Навчальні поїздки груп іноземних студентів до Німеччини

Програма Європейського університету Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері)

Стипендії для навчання на магістерських програмах зі сталого розвитку (EPOS)

Австрія пропонує низку стипендій з бюджету Федерального міністерства освіти, науки та культури. Інформація про стипендії знаходиться на "Austrian Database for Scholarships and Research Grants".

Ще один портал для пошуку стипендій у Австрії.

Освіта за кордоном в Австрії.

Навчання в Австрії.

Дослідницька програма у Відні (Junior Fellowship for Scholars from Ukraine), Австрія, в Інституті наук про людину; 10 місяців.

Вас цікавить навчання в Англії, Шотландії, Уельсі чи Північній Ірландії?

Сполучене Королівство пропонує визнану в світі систему освіти, рівень навчання в якій забезпечує в майбутньому істотні кар’єрні переваги.

Можливості фінансування та стипендії.

Офіційний веб-сайт Британської ради про навчання в Сполученому Королівстві для студентів із-за кордону.

Британські урядові стипендії Чівнінг (Chevening Awards in Ukraine).

Інформація про навчання у Франції є на сайті посольства цієї країни. Або можна скористатися цією пошуковою системою.

Щороку посольство Франції в Україні оголошує конкурс на здобуття стипендій уряду Франції для навчання на різноманітних магістерських і PhD програмах.

Навчання в Нідерландах. Інформація про стипендії розміщена у цій рубриці.

Стипендійна програма Вишеградського фонду (Visegrad Scholarship Program), нав­чан­ня чи проведення досліджень в одній з країн Вишеградської чет­вірки (Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина); від 1 до 4 семестрів.

Стипендійне навчання на магістерських програмах Центральноєвропейського університету (Central European University) в Будапешті.

Докладна інформація про програму, координовану в Україні.

Стипендійна програма ім. Лейна Кіркланда (Lane Kirkland Scholarship Program), Польща.



Навчальні тури до Польщі (Study tours to Poland), 12-денні візити восени і навесні.

Інформація про інші гранти для студентів з України.

Естонська школа дипломатії (Estonian School of Diplomacy).

Автор: Тамара Марценюк,

авторка книги "По світу по освіту: посібник із міжнародного стипендійного навчання"