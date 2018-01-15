Що вимагає МВФ: повний текст листа з Вашингтона на Банкову

Міжнародний валютний фонд _ Понеділок, 15 січня 2018, 18:00

Фото: imf.org

У понеділок "Європейська правда" опублікувала фотокопію листа, спрямованого з Вашингтона до ключових представників влади України.

В цьому документі голова місії МВФ для України Рон ван Роден навів чималий перелік претензій, які Фонд має до президентського законопроекту про створення Антикорупційного суду.

Тональність листа – доволі жорстка, як для МВФ.

На думку Фонду, президентський проект порушує зобов’язання України за діючою програмою співпраці, а також суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії – попри багаторазові заяви з Банкової про те, що в проекті враховано поради ВК.

Лист на трьох сторінках пояснює, чому президентський закон не дозволить створити суд, який користувався би довірою в Україні та за кордоном. Зауваження фонду розбиті на три групи – щодо процедури відбору суддів, щодо положень закону, спрямованих на гальмування створення АКС, а також щодо юрисдикції суду.

"Європейська правда" вже публікувала фотокопію листа МВФ. Тепер ми підготували для своїх читачів його повний переклад українською.

Лист МВФ спрямований на Банкову, його адресатом є глава АП Ігор Райнін, і це логічно, адже проблемний проект поданий від імені президента. Однак копії даного документа були надіслані з Вашингтона прем’єр-міністру, спікеру ВР, керівникам профільних комітетів ВР, міністру фінансів та міністру юстиції та двом заступникам голови АП.

Тож у Фонді матимуть усі підстави стверджувати, що офіційний Київ повідомлений про категоричність та про деталі їхніх вимог.

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Шановний пане Райнін!

Нещодавно у спільному листі до Президента Порошенка керуючий директор МВФ та президент Світового банку зазначали, що створення надійних та незалежних антикорупційних установ є однією з найважливіших реформ, необхідних для покращення економічних перспектив України, а також для забезпечення прозорості та підзвітності державних службовців, як того вимагають українські громадяни.

Ми очікували, що подання Президентом законопроекту про Вищий антикорупційний суд (АКС) буде позитивним кроком у цьому напрямку.

Проте ми серйозно стурбовані законопроектом за номером 7440, який був поданий до парламенту 22 грудня, оскільки деякі його положення не узгоджуються з зобов'язаннями влади за програмою підтримки МВФ в Україні та рекомендаціями Венеціанської комісії Ради Європи.

Ми особливо хочемо звернути вашу увагу на такі питання.





1. ПИТАННЯ ПІДБОРУ СУДДІВ, ЇХНЬОЇ ЧЕСНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

Кілька положень законопроекту, що стосуються процесу відбору суддів Антикорупційного суду, вимог щодо прийнятності їхніх кандидатур, а також щодо гарантій їх безпеки, не сприяють незалежності АКС та прозорому призначенню компетентних антикорупційних суддів, які викликали би довіру до себе:

• Роль Громадської ради міжнародних експертів (ГР) у виборі суддів АКС має стати вирішальною, а не лише консультативною (як запропоновано у президентському проекті).

Нині законопроект дозволяє Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) подолати рішення ГР щодо того, що певний кандидат неприйнятний для призначення суддею АКС.

Такий підхід від початку суттєво підірве довіру до суду.

Щоб обрати суддями АКС кандидатів з бездоганною репутацією та чесністю, а також забезпечити визнання відбору незалежним та таким, що заслуговує на довіру громадськості, кандидати, яких Громадська рада вважатиме неприйнятними, не повинні потрапити у перелік можливих номінантів. Негативне рішення ГР стосовно кандидата повинно бути зобов’язуючим.

• Для забезпечення широкої участі експертів (у роботі ГР) право рекомендувати членів ГР повинні мати як міжнародні організації, так і міжнародні донори, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

• Необхідно передбачити участь Громадської ради доброчесності у виборі суддів АКС відповідно до механізму, передбаченого для інших суддів Законом про судоустрій та статус суддів.

• Потреба у призначенні кваліфікованих суддів АКС не повинна призводити до нереалістичних вимог у законі. Кандидати на посаду суддів АКС повинні мати бездоганну репутацію, високі професійні якості та спеціальні навички, необхідні для розгляду кримінальних справ, пов'язаних з корупцією.

Проте вимога законопроекту щодо того, що кандидати повинні також мати значний досвід боротьби з корупцією в органах іноземної юрисдикції або міжнародних судових інституціях - надлишкова, вона суттєво обмежує коло кандидатів. Заборона участі у конкурсі для посадових осіб, які служили в правоохоронних органах або прокуратурі протягом останніх десяти років, а також норма про використання поліграфів є надмірними, їх слід вилучити.

• АКС повинен бути забезпечений власним незалежним підрозділом з питань безпеки, штаб-квартира якого повинна бути розташована в Києві, в окремому та належному приміщенні.





2. ЗАТРИМКИ У СТВОРЕННІ СУДУ

Законопроект (про АКС, поданий президентом) відкриває можливості для додаткових затримок у створенні Антикорупційного суду.

• Цей законопроект не створює достатніх підстав для оперативного початку роботи АКС, всупереч попереднім зобов'язанням України. Більше того, щоби суд запрацював, знадобиться ухвалити ще один закон, який буде поданий Президентом пізніше.

Ми нагадуємо, що зобов'язання за програмою співпраці України з МВФ будуть вважатися виконаними тільки після того, як будуть вжиті всі законодавчі заходи для забезпечення функціонування АКС.

• У законі повинна бути чітко визначена мінімальна кількість суддів АКС, призначення яких необхідне для початку роботи суду.

Цей (президентський) законопроект делегував визначення кількості суддів АКС Державній судовій адміністрації та проголосив, що АКС зможе розпочати роботу після призначення двох третин від цієї кількості. Натомість мінімальна кількість суддів АКС повинна бути зазначена в законі. Для початку роботи суду має бути призначено щонайменше 50 суддів першої та апеляційної інстанцій.

Також необхідно передбачити можливість призначення додаткових суддів АКС в разі, якщо навантаження на АКС зростатиме у майбутньому.





3. МЕЖІ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

Юрисдикція суду, передбачена проектом закону, є недостатньою та включає необґрунтовані відступи для деяких вищих посадових осіб.

• Юрисдикція АКС повинна відповідати юрисдикції Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

АКС – це критично важлива складова нової антикорупційної інфраструктури в Україні, тому важливо, щоби зусилля АКС були спрямовані виключно на справи, пов'язані з корупцією. Додавання до відання АКС інших кримінальних справ, які не розслідуються або не переслідуються НАБУ та САП, призведе до перевантаження його досьє і забиратиме обмежені ресурси суду від виконання завдань, задля яких суд був створений.

Крім того, слід встановити чіткі правила у разі виникнення конфлікту юрисдикції між АКС та іншими судами.

• Всі справи, пов'язані з корупцією за участі вищих посадових осіб, повинні розглядатися АКС. Натомість винятки з юрисдикції АКС повинні бути скасовані.

Загалом, створення та запуск АКС є ключовим елементом антикорупційної програми в Україні. Народ України має велику надію, що швидка та ефективна робота АКС, на додачу до зусиль НАБУ і САП, допоможе досягти кращого рівня підзвітності вищих посадових осіб.

Однак ми не зможемо підтримати законопроект про Антикорупційний суд у його нинішньому вигляді.

У зв’язку з цим, співробітники МВФ готові підтримати Адміністрацію президента для перегляду законопроекту відповідно до зобов'язань української влади за програмою співпраці з МВФ та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Щиро Ваш,

Рон ван Роден,

голова місії для України,

європейський департамент МВФ

переклад "Європейської правди"



P.S. Зауважимо, що більшість рекомендацій МВФ збігається з претензіями до законопроекту Порошенка українських антикорупційних активістів. Детальніше про це – в статті ЄП "Ігри довкола Антикорупційного суду: що заховано в законопроекті Порошенка".