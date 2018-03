Нова версія Держдепу: як змінять зовнішню політику США кадрові рішення Трампа

Президент США Дональд Трамп оприлюднив відразу кілька гучних кадрових рішень. Рано вранці 13 березня за вашингтонським часом (пообіді за Києвом) він повідомив у twitter про відставку держсекретаря Рекса Тіллерсона. Замість нього Держдепартамент очолить нинішній директор ЦРУ Майком Помпео. Натомість, главою ЦРУ стане Джина Гаспель - перша жінка на цій посаді.

Що стало причиною такої ротації? Що це змінить для України та світу?

Відповіді на ці та інші питання – у статті, опублікованій в рамках партнерства ЄвроПравди з Українською службою "Голосу Америки".

У вівторок президент США Трамп заявив про звільнення Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря. Насправді про очікуване звільнення, без точної дати складення повноважень, Тіллерсону повідомили ще у п'ятницю, але власне про факт звільнення від дізнався із ... сьогоднішнього твіта президента США, одночасно із рештою світу.

Звільнення державного секретаря Тіллерсона припало на час загострення напруги між Заходом та Росією, але це не означає, що Тіллерсон позбувся посади через Москву.

І тут варто окремо зазначити: новий державний секретар США Майкл Помпео жорстко налаштований щодо Росії.





За що звільнили Тіллерсона?

Через те, що розголос інформації про звільнення Тіллерсона припав на пік дискусії про можливі наслідки для Росії через отруєння в Англії екс-шпигуна Скрипаля, чимало оглядачів поспішили припустити, що звільнення є покаранням за жорсткість Тіллерсона щодо Росії.

"Тіллерсона звільнили після його коментарів із засудженням замаху на Скрипаля. Сенат має затримати погодження призначення Помпео, доки даний момент не буде повністю розслідувано", - заликав безпековий оглядач Адам Блікстін. "Думаю, можна сказати, що Трамп обрав Путіна замість Тіллерсона", - твітнув Білл Крістол, противник Трампа та редактор видання Weekly Standard. "Єдина річ, яка подобалася Трампу щодо Рекса Тіллерсона це його ініціали - RT", - пожартував із наятком на пропагандистський російський канал Russia Today Віндсор Манн, колумніст USA Today.

Таких відгуків безліч. На перешкоді тому, щоб сприймати їх як віддзеркалення реальності - низка причин.

Це сама особистість Помпео і його задокументоване ставлення до Кремля, і непослідовність тих, хто сьогодні змальовує звільнення Тіллерсона, як реверанс Трампа у бік Москви.

"Першою битвою, до якої готувався Майк Помпео, була війна проти росіян".

Саме так писали про нового державного секретаря США у New York Times напередодні призначення конгресмена Помпео на посаду голови ЦРУ, - "Тоді він командував танковим взводом у Німеччині під кінець "холодної війни"... (Нині) він дав зрозуміти, що готовий протистояти старому ворогу Америки".

І справді, з 1986-го по 1991-й рік Помпео служив в Європі де, як твердить його офіційна біографія, "патрулював залізну завісу".

"Помпео зайняв значно жорсткішу, ніж президент Трамп, позицію щодо Росії і попереджав, що президент Росії Путін є небезпечним лідером", - писали про нього у 2017-му у виданні Politco.

Майк Помпео разом з іншими очільниками американських спецслужб послідовно наполягає і на тому, що Росія таки втручалась у перебіг виборів у США у 2016-му році, і на необхідності унеможливити її втручання у майбутньому. Американські ЗМІ неодноразово відзначали, що голова ЦРУ Трампа, ставиться до Москви помітно жорсткіше, ніж сам президент США.

Тепер щодо заяв про те, що Тіллерсон "поплатився" за жорсткість щодо Москви.

Ті, хто нині кажуть про "антиросійськість" Тіллерсона, рік тому називали його "агентом Кремля".

Попри те, що на посаді Тіллерсон справді продемонстрував жорстікість щодо Москви, вона відповідала загальній позицїї адміністрації Трампа. Власне ж затвердження Тіллерсона, колишнього посадовця енергетичного гігана компанії ExxonMobil, який отримав від Пуітна орден - супроводжувалось численними звинуваченнями і на його адресу, і на адресу Трампа.

"Голова правління Exxon Рекс Тіллерсона на посаді державного секретаря: близький до Путіна і нуль досвіду у дипломатії", - заявляли про Тіллерсона у Демократичній партії США у 2016-му.

