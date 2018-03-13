Нова версія Держдепу: як змінять зовнішню політику США кадрові рішення Трампа

Олексій Кузьменко, "Голос Америки" _ Вівторок, 13 березня 2018, 20:03

Фото CNN





Президент США Дональд Трамп оприлюднив відразу кілька гучних кадрових рішень. Рано вранці 13 березня за вашингтонським часом (пообіді за Києвом) він повідомив у twitter про відставку держсекретаря Рекса Тіллерсона. Замість нього Держдепартамент очолить нинішній директор ЦРУ Майком Помпео. Натомість, главою ЦРУ стане Джина Гаспель - перша жінка на цій посаді.

Що стало причиною такої ротації? Що це змінить для України та світу?

Відповіді на ці та інші питання – у статті, опублікованій в рамках партнерства ЄвроПравди з Українською службою "Голосу Америки".

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У вівторок президент США Трамп заявив про звільнення Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря. Насправді про очікуване звільнення, без точної дати складення повноважень, Тіллерсону повідомили ще у п'ятницю, але власне про факт звільнення від дізнався із ... сьогоднішнього твіта президента США, одночасно із рештою світу.

Звільнення державного секретаря Тіллерсона припало на час загострення напруги між Заходом та Росією, але це не означає, що Тіллерсон позбувся посади через Москву.

І тут варто окремо зазначити: новий державний секретар США Майкл Помпео жорстко налаштований щодо Росії.





За що звільнили Тіллерсона?

Через те, що розголос інформації про звільнення Тіллерсона припав на пік дискусії про можливі наслідки для Росії через отруєння в Англії екс-шпигуна Скрипаля, чимало оглядачів поспішили припустити, що звільнення є покаранням за жорсткість Тіллерсона щодо Росії.

"Тіллерсона звільнили після його коментарів із засудженням замаху на Скрипаля. Сенат має затримати погодження призначення Помпео, доки даний момент не буде повністю розслідувано", - заликав безпековий оглядач Адам Блікстін. "Думаю, можна сказати, що Трамп обрав Путіна замість Тіллерсона", - твітнув Білл Крістол, противник Трампа та редактор видання Weekly Standard. "Єдина річ, яка подобалася Трампу щодо Рекса Тіллерсона це його ініціали - RT", - пожартував із наятком на пропагандистський російський канал Russia Today Віндсор Манн, колумніст USA Today.

Таких відгуків безліч. На перешкоді тому, щоб сприймати їх як віддзеркалення реальності - низка причин.

Це сама особистість Помпео і його задокументоване ставлення до Кремля, і непослідовність тих, хто сьогодні змальовує звільнення Тіллерсона, як реверанс Трампа у бік Москви.

"Першою битвою, до якої готувався Майк Помпео, була війна проти росіян".

Саме так писали про нового державного секретаря США у New York Times напередодні призначення конгресмена Помпео на посаду голови ЦРУ, - "Тоді він командував танковим взводом у Німеччині під кінець "холодної війни"... (Нині) він дав зрозуміти, що готовий протистояти старому ворогу Америки".

І справді, з 1986-го по 1991-й рік Помпео служив в Європі де, як твердить його офіційна біографія, "патрулював залізну завісу".

"Помпео зайняв значно жорсткішу, ніж президент Трамп, позицію щодо Росії і попереджав, що президент Росії Путін є небезпечним лідером", - писали про нього у 2017-му у виданні Politco.

Майк Помпео разом з іншими очільниками американських спецслужб послідовно наполягає і на тому, що Росія таки втручалась у перебіг виборів у США у 2016-му році, і на необхідності унеможливити її втручання у майбутньому. Американські ЗМІ неодноразово відзначали, що голова ЦРУ Трампа, ставиться до Москви помітно жорсткіше, ніж сам президент США.

Тепер щодо заяв про те, що Тіллерсон "поплатився" за жорсткість щодо Москви.

Ті, хто нині кажуть про "антиросійськість" Тіллерсона, рік тому називали його "агентом Кремля".

Попри те, що на посаді Тіллерсон справді продемонстрував жорстікість щодо Москви, вона відповідала загальній позицїї адміністрації Трампа. Власне ж затвердження Тіллерсона, колишнього посадовця енергетичного гігана компанії ExxonMobil, який отримав від Пуітна орден - супроводжувалось численними звинуваченнями і на його адресу, і на адресу Трампа.

"Голова правління Exxon Рекс Тіллерсона на посаді державного секретаря: близький до Путіна і нуль досвіду у дипломатії", - заявляли про Тіллерсона у Демократичній партії США у 2016-му.

Exxon CEO Rex Tillerson as Secretary of State: close ties to Putin with no foreign policy experience. pic.twitter.com/LcYsfXNQ7e — The Democrats (@TheDemocrats) 11 грудня 2016 р.

"Провідні ЗМІ/демократи/дурні у січні 2017-го волали, що призначення Тіллесорна це подарунок Путіну. Тепер провідні ЗМІ/демократи/дурні волають, що звільнення Тіллерсона це подарунок Путіну", - жартує з цього приводу один із прихильників Дональда Трампа, консервативний коментатор Джон Кардійо.

Отже, теорію про те, що Трамп звільнив Тіллерсона за жорсткість останнього щодо Росії можна, здається, спокійно відкинути.





То що, як не Росія?

Насправді причин для звільнення Тіллерсона є доволі багато.

Держсекретар далеко не завжди поділяв позицію президента, і для тих, хто слідкує за політикою США, це не секрет. Та й сам Трамп, зібравши пресу у Білому дому у вівторок, наголосив, що не завжди мав спільну думку із шефом свого зовнішньополітичного відомства.

Дональд Трамп не намагався представити ротацію як планову та визнав, що це - звільнення. "Ми з Рексом про це (про можливість відставки) говорили вже довгий час. Ми розумілися досить добре, але у нас були розбіжності", - заявив він.

При чому у якості прикладу навів зовсім не "російське" питання.

"Взяти хоча б Іранську угоду. Я вважаю, що вна жахлива, а він думає, що вона нормальна", - заявив президент США, додавщи, що хотів би розірвати домовленість із Тегераном щодо ядерної програми.

"Ми (з Тіллерсоном) розбігалися в думках. А от з Майком Помпео у нас схожий процес мислення", - підсумував він.

"Неймовірна енергія, немовірний інтелект, ми завжди на одній хвилі. Наші відносини дуже гарні, і це те, що мені потрібно від держсекретаря", - охарактиризував Трамп нового шефа Держдепартаменту.





Для чого призначили Помпео?

Призначення Помпео, насправді, може бути сигналом КНДР напередодні історичної зустрічі президента США із лідером Пхеньяну. Зустрічі, яка покликана призвести до повного ядерного роззброєння КНДР. Майкл Помпео є яструбом у питанні КНДР і свого часу погрожував застосуванням сили щодо північнокорейського режиму. Відтак його призначення на ключову зовнішньополітичну позицію може бути сигналом про те, що Вашингтон серйозно налаштований добитись денуклеаризації Корейського півосторова, як невійськовими, так і, в разі необхідності, військовими засобами.

"Працюючи у ЦРУ Помпео спокійно говорив про зміну режиму у КНДР. Тепер він імовірно буде грати велику роль у майбутніх переговорах з Кім Чен Ином", - написав про Помпео журналіст Washington Post Адам Тейлор.

Джерело у Білому домі також повідомило інформаційній агенції Reuters, що призначення Помпео є частиною оновлення дипломатичного корупусу США перед переговорами з КНДР.

"При всіх недоліках Тіллерсона, він підтримував дипломатію і був союзником міністра оборони США Маттіса щодо військової стриманості та використання усіх важелів влади. Помпео реальний політичний яструб (так називають прихильників силової політики - прим. ГА). На форумі з безпеки в американському Аспені я особисто чув, як він хвалився, що "Кім Чен Ина можна позбавити ядерної зброї". При цьому малась на увазі не американська дипломатія", - твітує про Помпео Джо Кірінчіоне, американський безпековий експерт.

Справді, президент США Дональд Трамп у відповідь на дипломатичні сигнали з Пхеньяну заявляв, що Америка готова максимально потужно рухатись як у напрямку дипломатії, так і в протилежному напрямку, залежно від того, наскільки щирою виявиться КНДР.

Втім, якими б не були причини звільнення Тіллерсона та призначення на нову посаду "яструба" Помпео, важко не погодитись із тим, що

спосіб, у який відбулося звільнення, не додав США авторитету.

"Коли наступник Тіллерсона приходитиме на зустрічі із закордонними лідерами, його сприйматимуть, як людину, яка вже завтра може бути звільнена", - заявила з приводу звільнення Тіллерсона Ненсі Пелосі, лідер демократів у Палаті представників США.

Втім, як казав сам Тіллерсон, президент США Дональд Трамп мало уваги приділяє церемоніям і націлений передусім на результат. Заради останнього президент готовий без вагань звільняти людей, які, на його думку, не справляються. Тепер лишається зачекати, чи несподіване звільнення Тіллерсона у дуже непростий час і наступне призначення Помпео принесе результат, на який у Трампа розраховують - денуклеаризацію КНДР. Новий голова зовнішньополітичного відомтсва США вже отримав благословіння він Ліндсі Ґрема, авторитетного сенатора-республіканця, критика Трампа та Путіна.

"Нема кращого кандидата у держсекретарі США, ніж Майк Помпео. На посаді директора ЦРУ Майк отримав контакти в цілому світі і запропонував агресивну політику на захист нашої батьківщини. Ніхто не розуміє загрози, яка походить від КНДР та Ірану краще, ніж він. Одне із найважливіших завдань державного секретаря - пояснити світу рішення та пріоритети президента. Ніхто не має тісніших взаємин із президентом Трампом, ніж Майк Помпео", - заявив з приводу призначення Помпео Ґрем.





Автор: Олексій Кузьменко

Українська служба "Голосу Америки"

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