За Україну в НАТО та проти миротворців: що думає про нас новий ключовий радник Трампа

9 квітня 2018 року у Білому домі розпочне працювати Джон Болтон, новий National Security Advisor, тобто радник з питань національної безпеки в адміністрації Трампа. Ця посада – одна з ключових за рівнем впливу на світову безпеку та на міжнародну політику США

А враховуючи особисті риси Болтона, журналісти та експерти за останню добу витратили чимало часу та паперу, розмірковуючи, які зміни чекають на політику Штатів. "Яструб серед яструбів", "людина, принцип якої – полонених не брати", – так пишуть про нього західні ЗМІ.

Півтора року тому, коли президентом США обрали Дональда Трампа, світ завмер у невизначеності: його дії не підпадали під "шаблони", а тому були тотально непередбачуваними.

Те саме можна сказати про Болтона.

Політик, якому байдужі звичаї та правила; дипломат, здатний на грубість та недипломатичність; екс-посол, кар’єру якого намагалися заблокувати понад сотню інших послів – все це про нього.

Чи не єдине, що можна говорити напевно: що із цим призначенням Білий дім відійшов на крок далі від Росії. Ми знайшли, що говорив новий помічник Трампа про Путіна, про Донбас, про Крим і загалом – про Україну.





Ворог Кремля

Перший надважливий для України висновок, який можна зробити із призначення Джона Болтона, є таким: якщо колись, рік тому, у Трампа і були сентименти відносно Росії, то тепер їх напевне немає.

Важко знайти в американській політичній еліті більш відвертого критика Кремля. Причому це не тимчасова кон’юнктурна позиція. Болтон говорив про потребу жорсткої розмови з Путіним і рік, і два, і п’ять років тому.

На його думку, Росія належить до світової "вісі зла", ця держава є противником чи, можливо, навіть ворогом США. А щодо ворогів потрібні не лише категоричні та безкомпромісні заяви – але так само не менш категоричні дії.

Навіть у непростому для Трампа питанні про втручання Росії у президентські вибори він має однозначну позицію.

Болтон вважає, що Кремль справді втрутився у внутрішню політику США.

Водночас, на його думку, Трамп був би обраний і без того. Натомість Росія не мала на меті обрати когось "свого": метою Кремля було посіяти в Штатах недовіру до демократичного процесу. І ці дії Америка ніколи не забуде, попереджав він.

"Те, що зробила Росія – це не якась банальна спецоперація. Це – casus belli, тобто оголошення війни. Це – справжній акт війни, з яким Вашингтон ніколи не змириться", – писав Болтон у 2017 році в британській Daily Telegraph.

Понад те, він впевнений, що Росія здатна зрадити світові інтереси також у інших питаннях, включаючи найважливіше – щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

"Росія, Китай, Сирія, Іран та Північна Корея – це режими, які з вами домовляються, а потім – брешуть про ці домовленості. І якщо безпекова політика США базуватиметься на фейку про те, що з ними взагалі можна про щось домовитися – приречена на провал", - переконував він у нещодавньому інтерв’ю на Fox news.





Що робити з росіянами?

Джон Болтон – один з небагатьох представників американської еліти, для якого головним, ключовим інструментом зовнішньої політики США залишається військова міць Штатів.

Свого часу, у 2003 році, він на посаді заступника держсекретаря був одним із апологетів військового вторгнення США до Іраку. Понад те, він і досі вважає, що це був правильний крок, на відміну від переважної більшість американських політиків.

Нині Болтом є головним прибічником ідеї превентивного військового удару по Північній Кореї. Так само він вважає, що потрібно забути про дипломатичні переговори з Іраном, і напряму каже, що Вашингтон мав би працювати над зміною влади в Тегерані.

Але з Росією військовий сценарій не є можливим.

Війну з великою ядерною державою виключає навіть "шалений Болтон".

А отже, у США залишається два шляхи протистояння Кремлю. Перший з них – це, звісно ж, санкції. Новий радник Трампа наголошує: потрібен реальний санкційний тиск, а не декоративний. "Відкликання дипломатів (після Солсбері) – це важливий крок, але це не завдає шкоди Кремлю", - наголошує він.

До слова, це – зовсім не нова риторика для Джона Болтона! Він здавна виступав за санкції проти російського керівництва та закликав до їх запровадження задовго до анексії Криму. "Щоби привернути увагу Путіна, потрібні такі кроки, які зроблять йому боляче", - казав він ще у 2013 році, роли Росія надала притулок Едварду Сноудену. "Якщо їм (керівникам РФ) справді боляче, і іншим також боляче – тоді ми маємо значно більше шансів стримати повторення таких дій у майбутньому", - пояснював він.

Причому санкції проти РФ мають зберігатися до повернення Криму, наполягає він.

