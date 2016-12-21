Українська євроатлантична платформа – що це та навіщо

Вадим Трюхан, Європейський Рух України _ Середа, 21 грудня 2016, 15:22

Минулого тижня у посольстві Литви, яке є контактним посольством НАТО, під час конференції "Україна – НАТО: залучення через діалог" пролунала та була підтримана ідея про створення Української євроатлантичної платформи (УЄП) в якості універсального майданчика для координації дій в рамках української євроатлантичної спільноти.

Головні завдання УЄП – це контроль за діяльністю влади, зокрема в питанні здійснення реформ у сфері безпеки і оборони, боротьби з корупцією та в інших сферах, як це визначено Річними національними програмами Україна – НАТО, інформування громадськості про стан відносин України з НАТО, а також надання аналітичної та експертної підтримки Верховній раді, уряду та президенту України.

УЄП є відкритою для приєднання для всіх громадян України, хто поділяє євроатлантичні цінності і виступає за отримання Плану дій щодо членства в НАТО у коротко- і набуття Україною повноправного членства в НАТО у середньостроковій перспективі.

Випускники Школи євроатлантичної солідарності наступних років поповнюватимуть склад Української євроатлантичної платформи.

Нижче розміщено ухвалену на конференції резолюцію про створення Української євроатлантичної платформи.

Всі, хто згоден з її змістом, запрошуються стати учасниками УЄП, поставивши свій підпис під резолюцією (контактний e-mail для збору підписів – vtriukhan@gmail.com).

РЕЗОЛЮЦІЯ

про створення Української євроатлантичної платформи

Ми, що нижче підписалися,

Посилаючись на принципи, зафіксовані у Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору від 9 липня 1997 року, Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 року, а також на виконання рішень, прийнятих за результатами Варшавського засідання Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів,

Беручи до уваги указ президента України № 547/2016 від 7 грудня 2016 р. "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО",

Зважаючи на те, що незаконна анексія Криму і міста Севастополь засуджені міжнародною спільнотою та є порушенням міжнародного права й низки універсальних документів, якими закріплено принцип непорушності кордонів, включаючи, але не обмежуючись такими, як Статут ООН, Гельсінський Заключний акт і Будапештський меморандум 1994 року;

Усвідомлюючи, що збройна агресія з боку Росії і її дії з дестабілізації України, у тому числі створення так званих "ДНР" і "ЛНР", не мають легітимності;

Будучи переконаними в тому, що саме безпековий фактор для України найбільше актуалізує підготовку до вступу до НАТО у найкоротші терміни;

Розуміючи, що нашим завданням є сприяння усвідомленню українським суспільством безальтернативності членства в НАТО і подальше інформування міжнародної спільноти щодо євроатлантичних прагнень України;

Будучи твердо переконаними, що метою Уряду та громадянського суспільства України має бути убезпечення майбутніх поколінь українців від війн і збройних конфліктів на власній території та на всьому євроатлантичному просторі;

Враховуючи, що згідно з соціологічними дослідженнями кількість прихильників НАТО за останні 3 роки зросла з 14-15% до 45-46%, але, разом з тим, євроатлантичний вектор не стає пріоритетним у настроях населення у зв’язку з нестабільними зовнішньополітичними факторами та поглибленням соціально-економічної та внутрішньополітичної кризи в країні;

1. Стверджуємо, що

- євроатлантичні настрої українців потребують підтримки з боку громадянського суспільства та створених ним неурядових платформ для взаємодії з президентом і урядом України в питанні реалізації прагнень стати повноправним членом євроатлантичної спільноти народів;

- на рівні громадянського суспільства важливо продовжувати інформувати країни-члени Північноатлантичного альянсу щодо бажання українських громадян комунікувати за горизонтальним принципом;

- необхідно реалізовувати інформаційні кампанії для громадян усіх регіонів України щодо реальних перспектив вступу до Альянсу та переваг, які несе євроатлантична інтеграція для українського суспільства.

2. Схвалюємо

- ініціативу випускників Школи євроатлантичної солідарності щодо створення Української євроатлантичної платформи (далі – УЄП) у якості дієвого суб'єкта об'єктивного висвітлення та аналізу реформ в Україні для країн-членів НАТО, кінцевою метою діяльності якої є реалізація євроатлантичних прагнень України та набуття нею повноправного членства в НАТО;

- створення УЄП як спільноти, що складатиметься із громадських організацій та їх членів, експертів з різних регіонів України та свідомих громадян, що прагнуть формувати тверде переконання в українському суспільстві у перевагах вступу України до НАТО та впроваджувати євроатлантичні цінності та безпекові і оборонні стандарти.

3. Визначаємо, що механізмами задекларованих намірів є:

- громадський контроль за проведенням реформ в Україні відповідно до норм та стандартів НАТО із залученням представників громадянського суспільства країн-членів Північноатлантичного альянсу;

- розвиток міжнародної громадської взаємодії у сфері підготовки з професійного розвитку цивільного персоналу сфери безпеки і оборони України за стандартами НАТО;

- здійснення громадсько-політичного діалогу з представниками органів державної влади з питань проведення демократичних реформ в Україні;

- імплементація принципів НАТО щодо прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у сфері національної безпеки і оборони України;

- напрацювання та реалізація спільних програм у сфері щодо інформаційної безпеки під час "гібридної" війни як на центральному, так і на регіональному рівнях.



Ця Резолюція ухвалена на Конференції "Україна – НАТО: залучення через діалог" (м.Київ, 16 грудня 2016 року) і є відкритою до підписання громадянами України, які підтримують її зміст і поділяють євроатлантичні цінності (e-mail для збору підписів vtriukhan@gmail.com).