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Мінські угоди не будуть виконані – глава МЗС Польщі

Вівторок, 27 грудня 2016, 12:03
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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що Мінські угоди не будуть повністю реалізовані та відзначає, що для вирішення конфлікту на Донбасі необхідне розширення Нормандського формату.

Про це він заявив у інтерв’ю виданню Wprost, повідомляється на сайті МЗС Польщі.

Коментуючи шанси на швидке закінчення війни в Україні Ващиковський зазначив, що Мінські угоди не будуть реалізовані в повній мірі.

"На нашу думку, мінські угоду не будуть виконані", – наголосив шеф польської дипломатії.

В той же час, глава зовнішньополітичного відомства Польщі наполягає на тому, що для успіху розв’язання конфлікту на Донбасі необхідне розширення групи країн-переговірників щодо мирного врегулювання шляхом залучення США та Польщі.

"Потрібно розширити нормандський формат, тому що лише європейські держави, такі, як Франція або Німеччина не в змозі привести до змін у протистоянні з Росією. (...) Ми є єдиною державою ЄС і НАТО, яка межує як з агресором, так і з жертвою агресії. Будь-яка ескалація ситуації буде на нас впливати", – так обґрунтовує необхідність залучення Польщі до переговорів по Донбасу Ващиковський.

Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після завершення Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі заявила, що Європейський Союз планує збільшити дипломатичні зусилля для мирного вирішення ситуації на сході Україні.

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