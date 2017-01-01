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Українців наразі немає серед жертв теракту в Стамбулі - генконсул

Неділя, 01 січня 2017, 13:24
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Серед встановлених жертв теракту в Стамбулі українців немає.

Про це на своїй сторінці в facebook написав ген консул України в Стамбулі Василь Боднар.

"За інформацією Губернаторства Стамбулу, серед опізнаних тіл (21 із 39) осіб , які загинули внаслідок теракту в Стамбулі, громадян України немає. Консули перевіряють лікарні на наявність громадян України серед поранених внаслідок теракту",- написав він.

Нагадаємо, у Стамбулі в новорічну ніч невідомий в костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь по відвідувачах популярного нічного клубу Стамбула. Нападник, озброєний автоматами Калашникова, спочатку відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі популярного нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по людях, що святкували новий рік.

Внаслідок атаки загинули 39 людей і 69 отримали поранення. Серед загиблих також один поліцейський.

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