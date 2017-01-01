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У Франції в новорічну ніч було спалено 650 автомобілів

Неділя, 01 січня 2017, 23:10
оновлено
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У новорічну ніч у Франції згоріло 650 автомобілів.

Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Франції.

Згідно повідомленню, поліція вважає, що новорічна ніч "пройшла без серйозних проблем", але "деякі протиріччя або порушення громадського порядку мали місце". Зокрема, було затримано 454 осіб, з яких 301 були поміщені під варту.

Також повідомляється, що за ніч було спалено 650 автомобілів, що більше, ніж у попредню новорічну ніч. Варто зазначити, що зараз поліція назвиваю кількість спалених рік тому машин - 602 штуки, тоді як раніше називалася інша цифра - 804 автомобіля.

Варто відзначити – підпал машин в новорічну ніч є характерним для Франції. Для порівняння в ніч на 1 січня 2015 року було спалено 940. Зменшення кількості підпалів пов'язують із посиленням антитерористичних заходів.

Раніше Le Parisien повідомляв про 25 автомобілів, що були спалені в департаменті Івелін.Серед іншого, було зафіксовано три випадки подібних атак на поліцейські автомобілі , проте обійшлося без жертв і серйозних руйнувань.

Варто відзначити – підпал машин в новорічну ніч є характерним для Франції. Однак, нинішня ніч виявилася небагатій на підпали. Для порівняння в ніч на 1 січня 2016 року було спалено 804 автомобіля, а роком раніше – 940.

 
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