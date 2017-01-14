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Автор "компромату" на Трампа ділився ним зі спецслужбами США і Британії

Субота, 14 січня 2017, 14:41
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Колишній агент британської розвідки Крістофер Стіл, який розслідував зв’язки Дональда Трампа з Кремлем, був настільки стурбований знайденою інформацію, що вирішив поділитися нею з розвідками Британії та США.

Про це пише британське видання The Independent із посиланням на власні джерела.

Спершу Стіл виконував завдання політичних опонентів Трампа, але згодом дійшов висновку, що такий матеріал не повинен бути лише в руках політиків, але є питанням національної безпеки обох країн.

За даними видання, Стіл був незадоволений тим, що в ФБР, в цілому, ігнорували його повідомлення, але натомість приділяли багато уваги розслідування скандалу з електронною поштою суперника Трампа на виборах - Гілларі Клінтон.

У результаті Стіл продовжив збирати відомості про Трампа, але, втративши замовників, робив це безкоштовно. Так само діяв і його американський колега Глен Сімпсон – колишній журналіст Wall Street Journal,  який очолює компанію Fusion GPS.

Ця фірма в 2015 році теж збирала відомості на замовленням опонентів Трампа, а в 2016 році з нею об'єднав зусилля Стіл.

Місцезнаходження Стіла на даний момент невідомо. Видання відзначає, що його активно критикують британські консерватори, які вважають, що колишній розвідник намагається своєю роботою перешкодити британському прем'єру Терезі Мей налагодити співпрацю з Трампом.

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