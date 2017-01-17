Меру польського Перемишля заборонено вʼїзд в Україну

Вівторок, 17 січня 2017, 17:48

Служба безпеки України заборонила меру польського міста Перемишль Роберту Хомі вʼїзд в Україну.

Про це Європравді повідомили в Службі безпеки України.

Як відзначила речниця СБУ Олена Гітлянська, така заборона була видана ще влітку минулого року "в інтересах забезпечення безпеки нашої держави".

Європравда звернулася до СБУ із запитом на отримання більш детальної інформації щодо причин видачі такої заборони.

Сьогодні, 17 січня, інформацію про заборону поширив польський ресурс Zycie Podkarpackie.

За інформацією видання, мер Перемишля Роберт Хома не зміг 17 січня перетнути польсько-український кордон, коли їхав до нашої країни на запрошення української сторони.

"Пояснення на кордоні тривали півгодини. Потім я отримав офіційний документ українською мовою, виданий СБУ, що мені заборонений в'їзд на територію України. Пояснення дуже небагатослівні, прикордонники посилаються на якісь скупі рекомендації, видані "центром", – цитує видання Роберта Хому.