Олланд сподівається, що 2017-й стане роком перемоги над тероризмом

Понеділок, 02 січня 2017, 15:25

Президент Франції Франсуа Олланд прибув до Іраку, де зустрівся з французькими військовими, що там служать і керівництвом країни.

Про це повідомляє France24.

"Вживання заходів проти тероризму тут, в Іраку також попереджає акти тероризму у нашому власному домі" - сказав Олланд.

Він привітав солдатів з новим роком і висловив сподівання, що 2017-й стане роком перемоги над тероризмом.

Франція робить другий за величиною внесок в роботу очолюваної США коаліції, яка бореться з "Ісламською державою".

З часу приєднання до коаліції в вересні 2014 року французькі літаки здійснили 5700 вильотів, близько 1000 ударів і знищили понад 1700 цілей.

Франція розмістила в Йорданії та ОАЕ 14 винищувачів Rafale, які беруть участь в операціях коаліції. Крім того, 500 французьких солдатів тренують і консультують армію Іраку.