У заваленому лавиною готелі в Італії рятувальники знайшли вісім людей

Вісім людей, які вижили після удару лавини в італійському гірськолижному готелі в містечку Фаріндола, були знайдені рятувальниками.
Про це повідомляє ANSA.
За інформацією видання, під завалами будівлі знайшли трьох чоловіків, двох жінок і трьох дітей. Повідомляється також, що людей знайшли в кухні готелю.
Рятувальникам вдалося витягнути жінку і 6-річну дитину, яких вертольотом вже доставили до лікарні.
+++ESCLUSIVA TGR+++ Le prime immagini del recupero delle 6 persone salvate all'hotel #Rigopiano di #Farindola. @TgrAbruzzo @TgrRai pic.twitter.com/CLUmk9VxMT— Tgr Rai Abruzzo (@TgrAbruzzo) 20 січня 2017 р.
Повідомляється, що дитина знаходиться у важкому стані через сильне переохолодження. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції під 2-метровим шаром снігу.
Точна кількість людей, які знаходились у будівлі, досі невідома. Повідомлялося, що там перебували близько 20 відпочиваючих і 7-8 осіб персоналу.
Напередодні повідомлялося, що рятувальники знайшли тіла чотирьох загиблих. Також повідомлялось про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили. В момент удару лавини вони знаходилися поруч з готелем.