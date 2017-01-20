У заваленому лавиною готелі в Італії рятувальники знайшли вісім людей

П'ятниця, 20 січня 2017, 14:24

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Вісім людей, які вижили після удару лавини в італійському гірськолижному готелі в містечку Фаріндола, були знайдені рятувальниками.

Про це повідомляє ANSA.

За інформацією видання, під завалами будівлі знайшли трьох чоловіків, двох жінок і трьох дітей. Повідомляється також, що людей знайшли в кухні готелю.

Рятувальникам вдалося витягнути жінку і 6-річну дитину, яких вертольотом вже доставили до лікарні.

Повідомляється, що дитина знаходиться у важкому стані через сильне переохолодження. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції під 2-метровим шаром снігу.

Точна кількість людей, які знаходились у будівлі, досі невідома. Повідомлялося, що там перебували близько 20 відпочиваючих і 7-8 осіб персоналу.

Напередодні повідомлялося, що рятувальники знайшли тіла чотирьох загиблих. Також повідомлялось про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили. В момент удару лавини вони знаходилися поруч з готелем.