Громадян України немає серед постраждалих у пожежі в Бухаресті – МЗС

Громадяни України не постраждали під час пожежі в нічному клубі Бухареста.
Про це повідомляє Консульська служба МЗС України у Твіттері.
"Серед постраждалих унаслідок пожежі в нічному клубі в Бухаресті українців немає" - йдеться у повідомленні.
Серед постраждалих унаслідок пожежі в нічному клубі в #Бухарест'і українців немає. pic.twitter.com/g29jtLkan9— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 21 січня 2017 р.
Нагадаємо, щонайменше 41 людина постраждала від сильної пожежі в нічному клубі Bamboo в Бухаресті..