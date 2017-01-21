Громадян України немає серед постраждалих у пожежі в Бухаресті – МЗС

Субота, 21 січня 2017, 17:41

Громадяни України не постраждали під час пожежі в нічному клубі Бухареста.

Про це повідомляє Консульська служба МЗС України у Твіттері.

"Серед постраждалих унаслідок пожежі в нічному клубі в Бухаресті українців немає" - йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих унаслідок пожежі в нічному клубі в #Бухарест'і українців немає. pic.twitter.com/g29jtLkan9 — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 21 січня 2017 р.

Нагадаємо, щонайменше 41 людина постраждала від сильної пожежі в нічному клубі Bamboo в Бухаресті..