Знайти
АКТУАЛЬНО

ПАРЄ переобере президентом проросійського Аграмунта, попри претензії до нього

В Страсбурзі починається сесія ПАРЄ без росіян, говоритимуть про Україну

Фійон закликає до створення європейського оборонного альянсу

В Румунії десятки тисяч людей вийшли на антиурядові мітинги

Туреччина заявила про знищення 65 бойовиків ІДІЛ в Сирії за день

Уряд Британії приховав невдалий запуск балістичної ракети у червні 2016 року - ЗМІ




Фійон закликає до створення європейського оборонного альянсу

Понеділок, 23 січня 2017, 09:58
Версія для друку Коментарі

Екс-прем’єр Франції, кандидат від республіканців на виборах президента країни Франсуа Фійон заявив про необхідність створення європейського оборонного альянсу, щоб бути менш залежними від США, та закликав до відновлення відносин з РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Lemonde.fr та Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, існування НАТО  - це не щось застаріле, а навпаки - необхідність. Проте, НАТО не є захистом від ісламського тоталітаризму, який намагається дестабілізувати величезний простір від Пакистану до Нігерії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп назвав НАТО застарілою організацією, яка належним чином не займається проблемою тероризму.

"Трамп чи не Трамп, але Європа повинна сама створювати оборону для себе", - заявив Фійон.

"Я не пропоную створення єдиної європейської оборонної системи, але створення європейського оборонного альянсу. Ми повинні спільно використовувати ресурси, щоб побудувати європейську промисловість і створити фонд, який буде страхувати і фінансувати витрати на зовнішні втручання", - заявив він.

"Ми не повинні миритися з американськими правилами гри", - додав він.

Окрім того Фійон закликав до відновлення відносин з Росією.

"Відносини з Росією - це стратегічне питання для майбутнього Європи. Ми зробили помилки в минулому, відштовхуючи Росію через її помилки. А це величезна країна, яку не можна не розглядати всерйоз. Ми повинні відновлювати наші відносини з Росією", - заявив він.

Як відомо, у січні 2017 року екс-премʼєр Франції Франсуа Фійон був офіційно затверджений кандидатом від республіканців на виборах президента країни, які мають відбутися навесні цього року.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:40
У Німеччині після скарги сусідів чоловіка затримали "за підготовку теракту"
11:37
ПАРЄ переобере президентом проросійського Аграмунта, попри претензії до нього
11:32
В Астані розпочалися мирні переговори щодо Сирії
11:07
ЄС відкинув можливість перегляду Угоди про асоціацію з Молдовою за участі РФ
11:02
Панівна партія Польщі має найбільшу підтримку за два роки - опитування
10:37
Вибори у Франції: "Ліві" визначили кандидатів на другий тур праймеріз
10:30
Знайдено тіло ще одного загиблого внаслідок сходження лавини в Італії
10:00
В Страсбурзі починається сесія ПАРЄ без росіян, говоритимуть про Україну
09:58
Фійон закликає до створення європейського оборонного альянсу
09:57
У ПАРЄ стурбовані намірами РФ не виконувати рішення ЄСПЛ по ЮКОСу
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Європейська обсерваторія журналістики

Від "друга Путіна" до "вбивці ЄС": як європейські ЗМІ писали про Дональда Трампа

Cорок п’ятого президента США Дональда Трампа європейські медіа зустрічають як "непередбачуваного головнокомандувача", "зухвалого світового лідера", "клоуна з поганими манерами". Крім таблоїдів, Трампу симпатизують деякі проросійські медіа у країнах Східної Європи...

Андрій Білоус, DiXi Group

Четвертий енергопакет: до чого варто готуватися ЄС та Україні

Єврокомісія планує вже у 2030 році наростити енергоефективність до мінімум 30%, а інші сторони переконані, що це – не межа. Україна натомість тільки планує по завершенню 2017 року досягти 5% енергоефективності, а до 2020 року – 9%.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  