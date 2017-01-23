Фійон закликає до створення європейського оборонного альянсу

Понеділок, 23 січня 2017, 09:58

Екс-прем’єр Франції, кандидат від республіканців на виборах президента країни Франсуа Фійон заявив про необхідність створення європейського оборонного альянсу, щоб бути менш залежними від США, та закликав до відновлення відносин з РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Lemonde.fr та Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, існування НАТО - це не щось застаріле, а навпаки - необхідність. Проте, НАТО не є захистом від ісламського тоталітаризму, який намагається дестабілізувати величезний простір від Пакистану до Нігерії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп назвав НАТО застарілою організацією, яка належним чином не займається проблемою тероризму.

"Трамп чи не Трамп, але Європа повинна сама створювати оборону для себе", - заявив Фійон.

"Я не пропоную створення єдиної європейської оборонної системи, але створення європейського оборонного альянсу. Ми повинні спільно використовувати ресурси, щоб побудувати європейську промисловість і створити фонд, який буде страхувати і фінансувати витрати на зовнішні втручання", - заявив він.

"Ми не повинні миритися з американськими правилами гри", - додав він.

Окрім того Фійон закликав до відновлення відносин з Росією.

"Відносини з Росією - це стратегічне питання для майбутнього Європи. Ми зробили помилки в минулому, відштовхуючи Росію через її помилки. А це величезна країна, яку не можна не розглядати всерйоз. Ми повинні відновлювати наші відносини з Росією", - заявив він.

Як відомо, у січні 2017 року екс-премʼєр Франції Франсуа Фійон був офіційно затверджений кандидатом від республіканців на виборах президента країни, які мають відбутися навесні цього року.