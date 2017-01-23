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Георгія Логвінського обрано віце-президентом ПАРЄ

Понеділок, 23 січня 2017, 13:40
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Парламентська асамблея Ради Європи обрала українського депутата Георгія Логвінського на посаду свого віце-президента на річний термін.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Всього на цей рік визначено 17 віце-президентів, ще 3 посади лишилися вакантиними.

Логвінський обійняв цю посаду за квотою України. У відповідності до процедури ПАРЄ, вибори в традиційному розумінні даного терміна не проводяться, перелік віце-президентів затверджується в пакеті без формального голосування, якщо ніхто з депутатів не має заперечень щодо окремих кандидатів.

Щодо представлених в понеділок кандидатур заперечень не надійшло.

Як відомо, від 2015 року Логвінський також є віце-президентом групи Європейської народної партії в асамблеї.

Георгій Логвінський – член ПАРЄ, депутат-списочник від фракції "Народний фронт". Його дружина – суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська.

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