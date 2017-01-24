У Лондоні вибухнув житловий будинок: шестеро поранених

Ввечері понеділка 23 січня в східному Лондоні в одному з житлових будинків стався вибух, що призвів до пожежі і часткового руйнування будівлі.
Про це повідомляє ВВС.
За інформацією пожежників, з палаючої будівлі евакуйовані 25 осіб.
Лондонська служба швидкої допомоги повідомила про надання допомоги чотирьом особам, які були доставлені до лікарні, ще одна жінка з дитиною змогла врятуватися з пастки на другому поверсі будівлі, завдяки пожежній драбині.
|фото @AJAXJONES
За словами місцевого чиновника, що вибух стався в квартирі на першому поверсі.
Також повідомляється, що за підозрою в причетності до вибуху, який стався біля Bridge Point на вулиці Ardleigh Green Road в Хорнчерчі близько 17:00 за місцевим часом були затримані двє чоловіків", – йдеться у повідомленні.
|фото GRANT @ SNOWANDBEACH/TWITTER
Проти затриманих осіб, яким теж потрібне стаціонарне лікування, наразі проводиться провадження за підозрою в підпалі.
Поліція перекрила рух в районі інциденту.