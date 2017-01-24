У Лондоні вибухнув житловий будинок: шестеро поранених

Вівторок, 24 січня 2017, 07:55

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Ввечері понеділка 23 січня в східному Лондоні в одному з житлових будинків стався вибух, що призвів до пожежі і часткового руйнування будівлі.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією пожежників, з палаючої будівлі евакуйовані 25 осіб.

Лондонська служба швидкої допомоги повідомила про надання допомоги чотирьом особам, які були доставлені до лікарні, ще одна жінка з дитиною змогла врятуватися з пастки на другому поверсі будівлі, завдяки пожежній драбині.

фото @AJAXJONES

За словами місцевого чиновника, що вибух стався в квартирі на першому поверсі.

Також повідомляється, що за підозрою в причетності до вибуху, який стався біля Bridge Point на вулиці Ardleigh Green Road в Хорнчерчі близько 17:00 за місцевим часом були затримані двє чоловіків", – йдеться у повідомленні.

фото GRANT @ SNOWANDBEACH/TWITTER

Проти затриманих осіб, яким теж потрібне стаціонарне лікування, наразі проводиться провадження за підозрою в підпалі.

Поліція перекрила рух в районі інциденту.