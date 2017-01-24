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Ган: рішення щодо безвізу для України буде прийнято у найближчі місяці

Вівторок, 24 січня 2017, 12:16
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Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширенню Йоганнес Ган заявив, що рішення ЄС щодо безвізового режиму з Грузією та Україною буде прийнято в найближчі місяці.

Про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, відповідаючи на запитання голови української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимира Ар’єва.

За словами Гана, в ЄС роблять справді велику роботу щодо питання надання безвізового режиму Україні та Грузії.

Ган заявив, що у найближчі місяці будуть прийняті рішення щодо деяких країн, зокрема щодо України та Грузії, відзначивши виконання цими країнами всіх необхідних критеріїв.

Крім того, єврокомісар зазначив про необхідність провести ще додаткову роботу.

Відповідаючи на запитання щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною, Ган нагадав, що вирішення цього питання залежить від парламенту країни.

"Подивимося, яким воно буде. Але я надіюся, що це питання буде закрито", - сказав він.

Нагадаємо, ЄС може розпочати тріалог щодо візової лібералізації з Україною наприкінці березня – на початку квітня.

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